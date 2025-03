Das Heer übernimmt die Führungsverantwortung über die deutsche Beteiligung im Kosovo und in Litauen

Strausberg, 10. März 2025 (ots) - Der Generalinspekteur, General Carsten Breuer, übergibt am 14. März 2025 in der Julius-Leber-Kaserne in Berlin die Heimatschutzkräfte der Bundeswehr vom Territorialen Führungskommando an das Kommando Heer. Zugleich wird während des Appells durch den Inspekteur des ...

2 Dokumente

mehr