Sky Deutschland bleibt bis 2029 das Zuhause der Bundesliga und der 2. Bundesliga: mit 80 Prozent aller Spiele exklusiv bei Sky Sport

Unterföhring

Noch mehr Bundesliga live: In den Spielzeiten 2025/26 bis 2028/2029 bleibt Sky der Hauptpartner der Bundesliga und überträgt 538 der 617 Einzelspiele der Bundesliga und 2. Bundesliga live, 496 davon exklusiv

Barny Mills, CEO Sky Deutschland: "Sky bleibt das Zuhause der Bundesliga. Das ist ein hervorragendes Ergebnis für Fußballfans, die Bundesliga Clubs und Sky. Sky hat mehr Spiele als bisher, die meisten Spiele insgesamt und die besten Partien. Sky Sport wird den Fans 80 Prozent aller Spiele exklusiv anbieten, darunter alle Topspiele."

Der Bundesliga-Samstag inklusive der Topspiele der Woche sowie die Freitagabendspiele live bei Sky Sport

Die erworbenen Rechte gelten für alle Verbreitungswege in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie für weitere deutschsprachige Territorien in Europa

Unterföhring, 5. Dezember 2024 - Großartige Nachrichten für Fußballfans: Sky Deutschland bleibt bis 2029 das Zuhause der Bundesliga - mit noch mehr Live-Spielen als bisher. Ab 2025/26 wird Sky Sport mehr Bundesliga und 2. Bundesliga als jeder andere Anbieter präsentieren und folgende Inhalte zeigen:

87 Prozent der insgesamt 617 Partien der Bundesliga und 2. Bundesliga, die Relegationen und den Supercup

Bundesliga live über das komplette Wochenende: sieben der neun festen Anstoßzeiten, darunter der Freitagabend der Bundesliga

Das "Topspiel der Woche" am Samstagabend - mit noch besseren Paarungen als bisher

Das Herz der Bundesliga mit allen Spielen am Samstagnachmittag

Alle Spiele der 2. Bundesliga über das gesamte Wochenende: Beliebter denn je und 2023/24 mit 25 Prozent Reichweitensteigerung gegenüber der Vorsaison mit einer neuen Bestmarke

Mehr Spiele in UHD/HDR als jemals zuvor

Highlights: "Alle Spiele, alle Tore" am Samstag sowie ausführliche Zusammenfassungen der Sonntagsspiele weiterhin direkt nach Abpfiff

Barny Mills, CEO von Sky Deutschland: "Sky bleibt das Zuhause der Bundesliga. Das ist ein hervorragendes Ergebnis für Fußballfans, die Bundesliga Clubs und Sky. Sky hat mehr Spiele als bisher, die meisten Spiele insgesamt und die besten Partien. Sky Sport wird den Fans 80 Prozent aller Spiele exklusiv anbieten, darunter unter anderem alle Topspiele. Damit festigen wir unsere Position als führender Sportanbieter langfristig und tragen zum Wachstum der Liga bei."

Die erworbenen Übertragungsrechte bieten Sky Sport zudem die Möglichkeit, den Samstagnachmittag mit allen Toren auf ganz neue Art und Weise anzubieten, bei der der Fan zum Regisseur seines Bundesliga-Erlebnisses wird.

Sky Sport macht die Faszination Bundesliga hautnah erlebbar und bietet den Fans herausragende Live-Übertragungen mit hochkarätigen und kompetenten Stimmen, nie dagewesene Einblicke und innovative Formate. Mit dem erweiterten Zugang zu den Mannschaften und mehr Möglichkeiten, die Geschichten der Bundesliga mit noch größerer Tiefe zu erzählen, wird die umfassende Berichterstattung von Sky Sport die Fans in der kommenden Rechteperiode näher als jemals zuvor an den Sport heranbringen, den sie lieben.

Immer mit dem Fokus darauf, den Fans das führende Sportangebot zu präsentieren, wird in den kommenden Jahren mehr Weltklasse-Sport bei Sky Sport zuhause sein als irgendwo sonst. Über die Bundesliga und 2. Bundesliga hinaus hat Sky Deutschland auch langfristige Vereinbarungen mit dem DFB-Pokal, der Premier League, dem besten Motorsport aus der Formel 1 und MotoGP, Weltklasse-Tennis von der ATP Tour und der WTA, den großen Golf-Touren und -Turnieren und zahlreichen weiteren großartigen Sportarten und Wettbewerben.

Die Bundesliga-Übertragungen von Sky Sport werden über das Internet mit dem völlig neuartigen TV-Erlebnis Sky Stream und WOW sowie weiterhin via Kabel und Satellit mit Sky Q verfügbar sein. Sämtliche Übertragungsrechte an der Bundesliga und 2. Bundesliga gelten für alle Verbreitungswege (Satellit, Kabel, IPTV, Web und Mobilfunk) und neben Deutschland auch für Österreich, die Schweiz, Luxemburg, Liechtenstein, Südtirol und Ostbelgien. Ebenfalls umfasst sind die Rechte zur öffentlichen Vorführung in der Gastronomie, in Hotels sowie weiteren Einrichtungen mit Publikumsverkehr, die über Sky Business angeboten werden.

