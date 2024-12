Sky Deutschland

Die Bayern, Frankfurt, Leverkusen und Leipzig am Nachmittag, Gladbach gegen den BVB am Abend: Der Super Samstag live bei Sky Sport

Vom "Tipico Topspiel der Woche" aus dem Borussia Park berichten Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Sebastian Hellmann und Wolff Fuss

Sky Experte Didi Hamann und Michael Leopold melden sich am Samstag ab 14:00 Uhr mit dem "Tipico Countdown" und den Nachmittagsspielen der Bundesliga

2. Bundesliga: alle Partien des 15. Spieltags von Freitag bis Sonntag live

Dennis Aogo und Didi Hamann am Sonntag bei "Sky90"

Unterföhring, 4. Dezember 2024 - "Jetzt entscheiden wir mit dem Spiel in Gladbach, was der Punkt am Ende heute wert ist", blickte Borussia Dortmunds Sportgeschäftsführer Lars Ricken nach dem beachtlichen 1:1 im Klassiker gegen die Bayern voraus.

Der BVB-Boss weiß sehr wohl um die bisherige Auswärtsschwäche in dieser Saison - vier Niederlagen und ein Remis wurden in den fünf Bundesliga-Spielen auf fremdem Platz vermerkt. Doch zeigte sich Schwarzgelb zuletzt in starker Form, holte aus den vergangenen drei Pflichtspielen sieben Punkte und will nun in Mönchengladbach jene Misere endgültig beenden.

Ab 17:30 Uhr begrüßen Sky Expertin Tabea Kemme, Sky Experte Lothar Matthäus, Moderator Sebastian Hellmann und Kommentator Wolff Fuss die Zuschauer zum "Tipico Topspiel der Woche" aus dem Borussia-Park. Neben der Live-Übertragung auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Bundesliga UHD bietet Sky die Partie auch im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3 an.

FC Bayern, Eintracht Frankfurt, Bayer Leverkusen und RB Leipzig am Nachmittag

Die Bayern schieden am gestrigen Dienstag im DFB-Pokal gegen Titelverteidiger Leverkusen aus und wollen schnellstmöglich auf die Siegerstraße zurückkehren. Nun gastiert der sich im Abstiegskampf befindende 1. FC Heidenheim in München, der die letzten vier Pflichtspiele allesamt verlor. Ein auf den ersten Blick einseitiges Duell, doch die Elf von Trainer Frank Schmidt wird sich an vergangene Saison erinnern, in der man den großen Favoriten aus München nach einem 0:2-Pausenrückstand noch sensationell mit 3:2 schlug. Auch das Pokal-Viertelfinale im April 2019, als man sich als damaliger Zweitligist nur knapp mit 4:5 geschlagen geben musste, sollte Mut machen. Parallel dazu empfängt der Tabellenzweite Eintracht Frankfurt den FC Augsburg, Meister Leverkusen den FC St. Pauli und Leipzig gastiert in Kiel. Werder Bremen, das gestern den Sprung unter die letzten acht im Pokal gegen Darmstadt schaffte, reist an die Castroper Straße zum VfL Bochum.

Ab 14:00 Uhr stimmen Sky Experte Didi Hamann und Moderator Michael Leopold die Zuschauer im "Tipico Countdown" auf den Bundesliga-Samstag ein.

Dennis Aogo und Didi Hamann am Sonntag bei "Sky90"

Am Sonntag um 18:00 Uhr begrüßt Patrick Wasserziehr die Zuschauer zu einer neuen Ausgabe von "Sky90". Dieses Mal sind u. a. Dennis Aogo und Sky Experte Didi Hamann zu Gast, die über die Geschehnisse des aktuellen Spieltags diskutieren werden.

Alles rund um den Spieltag bei Sky Sport

"Guten Morgen Fans!", das Frühstücksfernsehen für Sportfans auf Sky Sport News, eröffnet den Bundesliga-Samstag um 9:00 Uhr.

Auch an den übrigen Tagen des Spieltags sowie davor und danach präsentiert Sky Sport das volle Bundesliga-Programm. Am Donnerstag ab 20:00 Uhr blickt Moderator Jan Henkel in der Taktik-Challenge "Matchplan" genauer auf die Partie zwischen Borussia Mönchengladbach und Borussia Dortmund. Zu Gast sind dieses Mal Martina Voss-Tecklenburg und Manuel Baum. Am Freitag meldet sich ab 22:00 Uhr "Deine Vorschau", in deren Anschluss ab 22:30 Uhr eine ausführliche Zusammenfassung der Partie zwischen dem VfB Stuttgart und FC Union Berlin gezeigt wird.

Yannick Erkenbrecher und Mirko Slomka führen ab 16:30 Uhr durch "Dein Fußball Sonntag - Die Show". Im Verlauf der Sendung werden in "Highlights XXL" direkt nach Abpfiff ausführliche Zusammenfassungen der Bundesliga-Sonntagsspiele gezeigt, ab 17:30 Uhr die der Partie zwischen dem VfL Wolfsburg und Mainz 05 und ab 19:30 Uhr die von der TSG Hoffenheim gegen den SC Freiburg.

Komplettiert wird der Bundesliga-Spieltag bei Sky Sport am Montagabend ab 18:30 Uhr von "Glanzparade - Die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" sowie der täglichen Berichterstattung auf dem Sportnachrichtensender Sky Sport News.

Die 2. Bundesliga von Freitag bis Sonntag live

Von Freitag bis Sonntag überträgt Sky Sport auch alle neun Partien des 15. Spieltags der 2. Bundesliga live, acht davon exklusiv. Neben der Freitagabend-Partie zwischen Tabellenführer SC Paderborn gegen FC Schalke 04 mit Sky Experte Torsten Mattuschka und der Begegnung 1. FC Kaiserslautern gegen den Karlsruher SC am Samstagmittag, trifft unter anderem der Hamburger SV am Sonntag auf den SV Darmstadt.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga mit Sky Stream live erleben

Alle Fußball-Übertragungen von Sky Sport sind künftig auch auf der neuen TV-Plattform Sky Stream empfangbar. Voraussetzung hierfür ist die Buchung des Sky Fußball-Bundesliga Pakets (sky.de). Zudem stehen regelmäßig ein ausgewähltes Nachmittagsspiel der Bundesliga sowie das "Tipico Topspiel der Woche" der Bundesliga und 2. Bundesliga am Abend mit der gebuchten Zusatzoption live auch in UHD/HDR zur Verfügung. Das Bundesliga-Topspiel präsentiert Sky Sport darüber hinaus mit dem besten immersiven Klangerlebnis in Dolby Atmos®.

Mit WOW können Fans die Sport-Übertragungen von Sky ganz flexibel erleben (wowtv.de) - ganz einfach online buchen und sofort losstreamen. Der Streaming-Service bietet den besten Live-Sport von Sky zu attraktiven Konditionen an. WOW kann entweder im Jahresabo oder alternativ für volle Flexibilität monatlich kündbar abgeschlossen werden.

Die Bundesliga und 2. Bundesliga am Wochenende bei Sky Sport:

Donnerstag:

20.00 Uhr: "Matchplan" mit Borussia Mönchengladbach (Martina Voss-Tecklenburg) - Borussia Dortmund (Manuel Baum) auf Sky Sport Bundesliga

Freitag:

18.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 1 bis 3

20.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga

21:30 Uhr: "Meine Geschichte - das Leben von Ruben Vargas" auf Sky Sport Bundesliga

22.30 Uhr: "Highlights XXL" mit VfB Stuttgart - Union Berlin auf Sky Sport Bundesliga

Super Samstag:

12.30 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 bis 5

14.00 Uhr: "Tipico Countdown" + die Original Sky Konferenz auf Sky Sport Bundesliga und Sky Sport Top Event

15.15 Uhr: FC Bayern München - 1. FC Heidenheim auf Sky Sport Bundesliga 2 und Sky Sport Bundesliga UHD

15.15 Uhr: Eintracht Frankfurt - FC Augsburg auf Sky Sport Bundesliga 3

15.15 Uhr: Bayer Leverkusen - FC St. Pauli auf Sky Sport Bundesliga 4

15.15 Uhr: Holstein Kiel - RB Leipzig auf Sky Sport Bundesliga 5

15.15 Uhr: VfL Bochum - Werder Bremen auf Sky Sport Bundesliga 6

17.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga 2

17.30 Uhr: "Tipico Topspiel der Woche" Borussia Mönchengladbach - Borussia Dortmund auf

Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD und im Tactical Feed auf Sky Sport Bundesliga 3

20.00 Uhr: 2. Bundesliga live mit dem Topspiel Preußen Münster gegen 1. FC Magdeburg auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga UHD

21.15 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga

Super Sonntag:

13.00 Uhr: 2. Bundesliga live: Konferenz und Einzelspiele auf Sky Sport Bundesliga 1 bis 4 und

15.30 - 16.30 Uhr: "Alle Spiele, alle Tore" auf Sky Sport Bundesliga

16.30 - 20.15 Uhr: "Dein Fußball Sonntag - Die Show" auf Sky Sport Bundesliga

16.45 - 17.15 Uhr: "100% Fußball" auf Sky Sport Bundesliga

17.30 - 18.00 Uhr: "Highlights XXL" mit VfL Wolfsburg - 1. FSV Mainz 05 auf Sky Sport Bundesliga

18.00 Uhr: "Sky90 - die Fußballdebatte" auf Sky Sport Bundesliga

19.30 - 20.00 Uhr: "Highlights XXL" mit TSG Hoffenheim - SC Freiburg auf Sky Sport Bundesliga

Montag:

18.30 Uhr: "Glanzparade - die Show mit Buschmann, Fuss und Wagner" auf Sky Sport Bundesliga

