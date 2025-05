Kroschke

So geht Zulassung heute: Kundenzufriedenheit durch digitale Prozesse von Kroschke

Ahrensburg/Heinsberg (ots)

Keine Wartezeiten, kein Papierkram: Die digitale Fahrzeugzulassung macht den Prozess schneller, effizienter und günstiger. Mit dem Autohausportal ON von Kroschke können Autohäuser Zulassungen direkt online abwickeln - schnell, unkompliziert und ohne Behördengänge.

Auch die Autohaus Meures GmbH aus Heinsberg nutzt die digitale Lösung bereits erfolgreich. "Wir waren anfangs skeptisch, doch dank der Kroschke-Tutorials lief alles reibungslos", berichtet Desiree Klütsch, Disponentin der Autohaus Meures GmbH. "Heute sparen wir pro Zulassung rund 15 Euro und eine Menge Zeit - besonders bei Tages- und Eigenzulassungen." Auch Vorführwagen lassen sich nun innerhalb weniger Minuten digital anmelden.

Die digitale Abwicklung über ON macht es möglich, Zulassungen und Abmeldungen in wenigen Schritten online durchzuführen - direkt aus dem Autohaus heraus. Lange Wartezeiten und Behördengänge gehören damit der Vergangenheit an.

"Unser Ziel ist es, Autohäusern eine einfache, schnelle und wirtschaftliche Lösung für die Fahrzeugzulassung zu bieten. Die positiven Rückmeldungen unserer Kunden bestätigen, dass wir auf dem richtigen Weg sind", so Benjamin Krause der im Key Account Management von Kroschke für den Autohausbereich zuständig ist.

Doch die Vorteile gehen über Zeit- und Kostenersparnis hinaus: Die digitale Zulassung trägt zur Optimierung interner Abläufe bei und entlastet das Personal. Die Autohaus Meures GmbH konnte durch den Einsatz der digitalen Lösung personelle Ressourcen effizienter nutzen und somit die betriebliche Effizienz steigern.

Kroschke plant, das Autohausportal ON stetig weiterzuentwickeln. Neue Features wie die automatische Fehlerkorrektur vereinfachen den Prozess weiter und sorgen für eine noch höhere Benutzerfreundlichkeit. Weitere Informationen zur digitalen Zulassung über das Autohausportal ON finden Sie unter: www.kroschke.de

Über Kroschke: Kroschke ist einer der führenden Dienstleister im Bereich der Fahrzeugzulassung und angrenzender Dienstleistungen in Deutschland. Mit innovativen digitalen Lösungen erleichtert Kroschke den Zulassungsprozess für Autohäuser, Fahrzeughersteller, Fahrzeugverkaufsportale, Leasing- und Carsharing-Anbieter, Fuhrparkbetreiber, Versicherungen, Banken und nicht zuletzt Privatpersonen.

