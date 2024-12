Kroschke Gruppe

Christoph Kroschke als Ehrensenator der HfWU ausgezeichnet

Würdigung seines Engagements für Bildung und Stiftungskultur

Christoph Kroschke, Unternehmer und engagierter Stifter aus Ahrensburg bei Hamburg, wurde von der Hochschule für Wirtschaft und Umwelt Nürtingen-Geislingen (HfWU) mit der Ehrensenator-Würde ausgezeichnet. In einer feierlichen Veranstaltung in der "Alten Turnhalle" in Nürtingen ehrte die Hochschule den Unternehmer aus Ahrensburg bei Hamburg für sein herausragendes Engagement zugunsten der Bildung und Gesellschaft.

Ein außergewöhnlicher Förderer der HfWU

Die Ehrensenator-Würde der HfWU wird an Persönlichkeiten verliehen, die sich in besonderer Weise für die Hochschule eingesetzt haben. Christoph Kroschke unterstützt bereits seit vielen Jahren im Rahmen des Deutschlandstipendiums Studierende der HfWU, insbesondere aus dem Fachbereich Automobil- und Mobilitätswirtschaft.

Dank der von ihm ins Leben gerufenen Christoph Kroschke Stiftung können talentierte junge Menschen ihre akademische und berufliche Laufbahn verfolgen, ohne durch finanzielle Belastungen eingeschränkt zu werden. Diese Unterstützung stärkt nicht nur die persönliche Entwicklung der Studierenden, sondern auch die wissenschaftliche Exzellenz der Hochschule.

Ein Leben für Innovation und gesellschaftlichen Fortschritt

In seiner Dankesrede betonte Christoph Kroschke, wie wichtig Stiftungen für die Förderung von Bildung und gesellschaftlichem Fortschritt seien. Er teilte seine Erfahrungen als Stifter und Unternehmer und sprach darüber, wie Stiftungen langfristig Wirkung entfalten können. Sein Buch "Anstiften, Anstoßen, Aufbauen. Unternehmerisches Engagement schafft sozialen Frieden", das er 2023 gemeinsam mit seinem Sohn Dr. Felix Kroschke veröffentlichte, bietet einen Leitfaden für erfolgreiches Engagement und inspiriert zur aktiven Mitgestaltung der Gesellschaft.

Ein Lebenswerk im Zeichen von Verantwortung und Innovation

Christoph Kroschke, geboren 1952, hat die Kroschke Gruppe zu einem der führenden Anbieter von Dienstleistungen rund um Kfz-Kennzeichen und Fahrzeugzulassungen in Deutschland aufgebaut. Neben seiner unternehmerischen Tätigkeit setzt er sich intensiv für gesellschaftliche Projekte ein, beispielsweise auch in der Kroschke Kinderstiftung, die er gemeinsam mit seinem Bruder Klaus Kroschke ins Leben gerufen hat. Mit der Übergabe des Familienunternehmens an seine Söhne Philipp und Felix widmet er sich verstärkt der Arbeit seiner Stiftungen, die Bildung als Schlüssel für Chancengleichheit und das Wohlergehen von Kindern in den Mittelpunkt stellen.

Ehrung für nachhaltigen Beitrag zu Wissenschaft und Gesellschaft

Mit der Verleihung der Ehrensenator-Würde reiht sich Christoph Kroschke in eine Reihe renommierter Persönlichkeiten ein, die die Hochschule maßgeblich unterstützt haben. Die Auszeichnung würdigt seinen nachhaltigen Beitrag zur Förderung von Wissenschaft und Gesellschaft und stärkt die enge Verbindung zwischen der HfWU und der Christoph Kroschke Stiftung.

Die Verleihung wurde von einem abwechslungsreichen Programm begleitet, das die Übergabe der Deutschlandstipendien und musikalische Beiträge des Künstlers Marc Water umfasste. Bei einem anschließenden Get-together hatten die Teilnehmenden die Gelegenheit zum Austausch.

Über die Kroschke Gruppe:

Die Kroschke Gruppe mit den Unternehmen Christoph Kroschke GmbH und Kroschke Deutschland GmbH (ehemals DAD Deutscher Auto Dienst GmbH) ist führend im Bereich der Fahrzeugzulassungsdienstleistungen und betreibt über 400 Filialen und Zulassungsdienste in Deutschland. Seit der Gründung 1957 hat sich das Familienunternehmen stetig weiterentwickelt und bietet heute ein umfassendes Dienstleistungsportfolio für den Fahrzeugmarkt. Die Kroschke Gruppe hat kürzlich ein europaweites Netzwerk von Firmen aufgebaut, das auf die Bedürfnisse von fahrzeugvermarktenden Unternehmen in verschiedenen europäischen Ländern zugeschnitten ist.

