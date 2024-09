Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders

Die 5. Jahreszeit in Südtirol beginnt, wenn die Törggelekönigin den kulinarischen Herbst eröffnet

Klausen (ots)

Herbst in der Südtiroler Genussregion Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders ist ein Erlebnis für alle Sinne. Eine Jahreszeit, in der Tradition, Genuss und Natur in ihrer schönsten Form zusammenkommen.

Die warme Herbstsonne taucht die malerischen Landschaften in ein goldenes Licht und die Natur zeigt sich in einer Farbpalette von leuchtendem Rot über sattes Gelb bis hin zu warmen Brauntönen. Dies ist die Zeit, in der die Region mit ihrer Fülle an kulinarischen und kulturellen Schätzen verzaubert.

Eines der Highlights des Herbstes ist das traditionelle Törggelen - die 5. Jahreszeit in Südtirol. In urigen Buschenschänken werden die Besucher mit herzhaften Speisen, neuen Weinen und süßen Köstlichkeiten verwöhnt.

Besonders spannend wird es, wenn die Törggelekönigin ihre Krone aufsetzt und das Gassltörggelen vom 20. bis 22. September 2024 in Klausen eröffnet. Das Städtchen verwandelt sich in eine Törggelestube unter freiem Himmel und heißt so den Herbst und die Törggelezeit willkommen.

Auf dem Foto sehen Sie unter anderem auch die amtierende Königin Ilse Brunner vom Johannserhof in Villanders. Sie gibt am Freitag, den 20. September, bei der Eröffnung des Gassltörggelens ihre Krone weiter.

Der Birmehlherbst vom 23. bis 29. September 2024 ist ein weiteres einzigartiges Erlebnis, das Sie in Verdings erwartet. Aber was ist Birmehl? Der Hauptbestandteil sind Birnen. Diese werden getrocknet bzw. gedörrt und dann zu Birmehl gemahlen - ein altbäuerliches Nahrungsmittel, das früher als Süßungsmittel den teuren, meist unerschwinglichen Zucker ersetzte. Der krönende Abschluss vom Birmehlherbst ist der Birmehl-Sunntig. Am 29. September können Sie ab 10.00 Uhr an 12 Stationen regionale Spezialitäten aus Birmehl kosten.

Während der Keschtniglwochen vom 19. Oktober bis 10. November 2024 in Feldthurns steht die Edelkastanie, auch "Keschtn" genannt, im Mittelpunkt. Sie ist seit jeher ein wichtiges Nahrungsmittel in der Region und zeigt in Südtirol ihre Vielseitigkeit - von herzhaften Gerichten bis hin zu süßen Desserts.

Auf dem Keschtnweg, einem Themenwanderweg, der sich durch Kastanienhaine und malerische Landschaften zieht, können Wanderer die herbstliche Natur genießen und an verschiedenen Stationen regionale Produkte aus Kastanien probieren.

Die vielen weiteren Themenwege der Region, wieder Zwetschkenweg, der Latschenkieferweg, der Weinwanderweg oder einer der zahlreichen anderen Wege laden dazu ein, die Schönheit und den Reichtum der Südtiroler Herbstlandschaft zu entdecken. Hier können Sie auf Schritt und Tritt die Verbindung von Natur und Kultur erleben, während Sie an rustikalen Bauernhöfen vorbeikommen, wo frische Produkte direkt vom Hof angeboten werden. Jeder Pfad erzählt seine eigene Geschichte und macht den Herbst in der Region zu einem unvergesslichen Erlebnis.

Die Südtiroler Genussregion Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders bietet im Herbst eine perfekte Kombination aus Tradition, Natur und Kulinarik. Tauchen Sie ein in eine Welt, in der der Genuss im Vordergrund steht und erleben Sie einen Urlaub, der Körper, Geist und Seele gleichermaßen verwöhnt. Mehr Infos unter: www.klausen.it

Original-Content von: Tourismusgenossenschaft Klausen, Barbian, Feldthurns und Villanders, übermittelt durch news aktuell