Mit Personalwelten | Medien und Kommunikation startet Nicolas Bogs, HR-Professor, Personalberater und erfahrener Podcast-Host, einen neuen Audio-Podcast, der sich speziell an Fach- und Führungskräfte der Medien- und Kommunikationsbranche richtet. In halbstündigen Gesprächen beleuchtet der Branchen-Podcast aktuelle Herausforderungen und Trends rund um die Themen Personal und Führung in einem dynamischen Marktumfeld.

Die Premierenfolge bietet einen prominenten Gast: Peter Kropsch, CEO der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Unter dem Titel "Führung in Zeiten des Wandels" teilt er seine Erfahrungen aus der Leitung Deutschlands größter Nachrichtenagentur. "Für mich muss Strategie immer einfach und klar sein, damit die Botschaft auch durchdringt", betont der gebürtige Österreicher. In der Episode erfährt man, wie er und seine Führungskräfte erfolgreich durch Zeiten des Umbruchs navigieren - mit Transparenz, klaren Werten und einer strukturierten Herangehensweise. Dabei hebt der CEO den Stellenwert offener Kommunikation hervor: "Unsere Town Hall-Meetings basieren auf der OKR-Methode (Objektives and Key Results); dabei sind wir immer ehrlich und transparent - auch bei schwierigen Themen. Sonst bringt es nichts."

Die Medienwelt steht unter massivem Wandel: Digitalisierung, neue Geschäftsmodelle und sich verändernde Konsumgewohnheiten prägen die Agenda. In diesem Spannungsfeld setzt der Podcast an und bietet Einblicke aus erster Hand. Nicolas Bogs erklärt: "Dieses Spin-off erweitert unseren etablierten Podcast Personalwelten um einen spezifischen Fokus auf meine Herzensbranchen - Medien und Kommunikation. Ziel ist es, Inspiration und Orientierung in einer herausfordernden Zeit zu bieten."

Personalwelten | Medien und Kommunikation ist ab sofort auf allen gängigen Podcast-Plattformen abrufbar.

Podcast-Website: Personalwelten | Medien und Kommunikation

Peter Kropsch

Peter Kropsch ist CEO der dpa Deutschen Presse-Agentur. 1996 begann der gebürtige Österreicher seine Tätigkeit bei der Austria Presse Agentur (APA) in Wien. 2006 stieg er in die APA-Geschäftsführung auf und wurde drei Jahre später zum CEO ernannt. 2015 wählte ihn das Fachmedium "Der österreichische Journalist" zum "Medienmanager des Jahres". Seit 2017 ist Peter Kropsch CEO der dpa.

Dr. Nicolas Bogs

Nicolas Bogs ist HR-Professor und Studiendekan an der Hochschule Fresenius, Podcast-Host sowie seit 2014 Geschäftsführer der TANGRON Personalberatung. Dort ist er auf die Bereiche Medien, Kommunikation und Digital spezialisiert. Zuvor war er 20 Jahre als Medienmanager für verschiedene Mediengruppen tätig. 2023 wurde er zum wiederholten Mal vom Fachmedium kress als einer der wichtigsten Personalberater in der Medienbranche angeführt.

