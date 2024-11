ARD Das Erste

CAREN MIOSGA am Sonntag, 17. November 2024, um 21:45 Uhr im Ersten

Das Thema: Nach dem Ampel-Aus - wie viel Stillstand kann sich Deutschland leisten?

Die Ampel-Koalition ist zerbrochen, Deutschland wird von einer Regierung ohne Mehrheit geführt. Mitten in einer Phase der wirtschaftlichen Schwäche und geopolitischer Herausforderungen könnten viele geplante Gesetzesvorhaben jetzt scheitern. Am 23. Februar wird ein neuer Bundestag gewählt. Doch ist Olaf Scholz noch der richtige Kandidat für die SPD? Welche Kompromisse können Union und Sozialdemokraten bis zur Neuwahl noch finden, um den Stillstand in Deutschland zu beenden? Und mit welchen Konzepten wollen CDU/CSU und SPD in den Wahlkampf ziehen, um das Rentenniveau stabil zu halten und die Wirtschaft wieder in Gang zu bringen?

Die Gäste: Lars Klingbeil (SPD-Co-Vorsitzender), Markus Söder (Ministerpräsident von Bayern und CSU-Vorsitzender), Julia Löhr (Wirtschaftskorrespondentin im Hauptstadtbüro der Frankfurter Allgemeine Zeitung)

