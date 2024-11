ARD Das Erste

"Die Heiland - Wir sind Anwalt": Drehstart der fünften Staffel

Auftaktfolge mit Jeanette Biedermann

München (ots)

Seit dem 22. Oktober laufen die Dreharbeiten der fünften Staffel der ARD-Hauptabendserie "Die Heiland - Wir sind Anwalt" in Berlin und Umgebung. In der ersten Folge wird Romy Heiland (Christina Athenstädt) von einer früheren Mandantin dringend um Hilfe gebeten: Der Musikerin Jenny Wehran (Jeanette Biedermann) wird unterstellt, nach einem Unfall Fahrerflucht begangen zu haben. Das Unfallopfer ist eine junge Künstlerin aus der Poetry-Slam-Szene, die behauptet, Jenny habe ihre Texte gestohlen und für ihre Songs verwendet. Jeanette Biedermann, die in der Auftaktfolge der neuen Staffel die Musikerin Jenny Wehran spielt, hat zwei ihrer Songs exklusiv zur Verwendung freigegeben: "Unterm Strich" (2022) und "Wir sind raus" (2023).

Christina Athenstädt spielt die blinde Rechtsanwältin Romy Heiland, unterstützt von Sina Reiß und Tim Kalkhof als ihre Assistent:innen Tilly Vogel und Ringo Holländer. In einer durchgehenden Rolle im Hauptcast wird Bernhard Schir als Oberstaatsanwalt Dr. Wolfgang Tümmler Romy Heiland beruflich das Leben schwer machen. Peggy Lukac spielt Karin Heiland, Peter Fieseler den Rechtsanwalt und Ex-Freund Ben Ritter, Anne Diemer tritt als Staatsanwältin Odette Santos auf.

Die 13 neuen Folgen werden noch bis zum Juli 2025 gedreht. Eine Ausstrahlung ist ab Herbst 2025 im Ersten geplant.

Zum Inhalt der fünften Staffel:

Romy Heiland wird von einer Durchsuchung ihrer Kanzlei überrascht: Oberstaatsanwalt Dr. Tümmler wirft ihr die Veruntreuung von Mandantengeldern - und bald auch: Geldwäsche (!) vor. Romy weiß, dass man Tümmler nicht als Gegner haben sollte, und ahnt nicht, in welches Dilemma sie Tümmler bringt, der Sympathie für sie hegt. Ben übernimmt ihre Verteidigung. Liegt die Schwachstelle in der Kanzlei vielleicht bei Tilly, die einen Fehler gemacht hat? Romy bleibt wenig Zeit, sich auf die neue Situation einzustellen, denn eine weitere einschneidende Veränderung in ihrem Leben kündigt sich an, von der sie zufällig erfährt: Ihre Familie ist größer als gedacht - sie hat eine Schwester, Serafina (Jane Chirwa). Karin hat Romy einiges zu erklären; damit ist sie allein, denn Paul lebt seit einiger Zeit im Ausland. Für Stabilität in Romys beruflichem Leben sorgen Tilly Vogel und Ringo Holländer, der nun einen festen Platz im Team der Kanzlei hat.

Regie werden Oliver Schmitz, Christoph Schnee, Kerstin Ahlrichs und Oliver Dommenget führen. Die Autor:innen sind Andreas Fuhrmann, Tamara Sanio, Stefan Barth, Thomas André Szabó, Aglef Püschel, Ralf Kinder, Nina Blum, Marlene Schwedler und Felicitas Sieben. Die Federführung der gemeinschaftsfinanzierten ARD-Hauptabendserie liegt beim Rundfunk Berlin-Brandenburg. Produziert wird die Serie von der OLGA Film (Produzentinnen: Lena Kraeber, Dedina Dettmers; Producerin: Helena Rössle); Executive Producer der ARD-Gemeinschaftsredaktion "Serien im Hauptabendprogramm" und Redakteurin der Serie ist Daria Moheb Zandi (RBB), redaktionelle Mitarbeit: Rudolf Bohne (RBB).

