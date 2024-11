Kroll Restructuring Administration LLC

Glauben Sie, dass Sie durch Produkte, die Talkum enthalten, geschädigt worden sind? Sie haben möglicherweise das Recht, über die von Imerys Talc und/oder Cyprus Mines eingereichten Reorganisationspläne abzustimmen, die bestimmen, wie Ansprüche auf Personenschäden durch Talkum gegen diese Schuldner behandelt werden.

Abstimmung über die Pläne bis zum 16. Dezember 2024

Die folgende Erklärung wird von Kroll Restructuring Administration LLC in Bezug auf die Konkursverfahren von Imerys Talc und Cyprus Mines veröffentlicht.

Wenn Sie einen Anspruch auf eine persönliche Verletzung durch Talk haben, sind Ihre Rechte von einer bevorstehenden Abstimmung über die Reorganisationspläne ("Pläne") als Teil des Konkursverfahrens von Imerys Talc America, Inc. betroffen, Imerys Talc Vermont, Inc. , und Imerys Talc Canada Inc. , und möglicherweise Imerys Talc Italy S.p.A (die "Imerys-Schuldner") und Cyprus Mines Corporation (der "Zypern-Schuldner"). Großgeschriebene Begriffe, die hier nicht definiert sind, haben die Bedeutung, die ihnen in den Plänen zugeschrieben wird, die unter IandCtalc.com verfügbar sind.

Die Imerys-Schuldner und der zypriotische Schuldner haben Offenlegungserklärungen (abrufbar unter IandCtalc.com) eingereicht, die Informationen enthalten, die Ihnen helfen sollen zu entscheiden, wie Sie über die Pläne abstimmen sollen. In beiden Offenlegungserklärungen wird vorgeschlagen, einen einzigen kombinierten Treuhandfonds einzurichten, in den alle gegenwärtigen und künftigen Ansprüche wegen Personenschäden durch Talkum fließen und gemäß den Verteilungsverfahren des Treuhandfonds abgewickelt werden sollen. Wenn Sie eine Klage wegen Körperverletzung durch Talkum eingereicht haben, sind Ihre gesetzlichen Rechte betroffen, wenn die Pläne genehmigt werden.

Das Imerys Tort Claimants' Committee, das Cyprus Tort Claimants' Committee und die Vertreter der zukünftigen Talkkläger für jeden der Imerys Debtors und den Cyprus Debtor unterstützen die Pläne. Bei allen Personen mit Forderungen und Kapitalbeteiligungen in allen anderen Klassen wird davon ausgegangen, dass sie die Pläne akzeptieren, weil sie nicht von den Plänen betroffen sind oder die Pläne unterstützen.

Wenn Sie eine Klage wegen Körperverletzung durch Talkum haben, sind Sie oder Ihr Anwalt berechtigt, einen Stimmzettel zur Abstimmung über einen oder beide Pläne zu erhalten. Ihr Stimmzettel muss bei Kroll Restructuring Administration LLC spätestens am 16. Dezember 2024 um 16:00 Uhr Eastern Time eingehen. Wenn Sie sich nicht sicher sind, ob Ihr Anwalt in Ihrem Namen abstimmen darf, fragen Sie bitte Ihren Anwalt.

Wenn Sie einen Anspruch wegen Körperverletzung durch Talkum gegen die Imerys-Schuldner und/oder den zypriotischen Schuldner haben, wird davon ausgegangen, dass Sie den in Artikel XII des Imerys-Plans und/oder zypriotischen Plans dargelegten "Freistellungen durch Forderungsinhaber" zustimmen, wenn einer der folgenden Punkte zutrifft:

1. Sie stimmen für die Annahme des geltenden Plans,

2. Sie stimmen gegen den betreffenden Plan und verzichten nicht auf die Freigaben in diesem Plan, oder

3. Sie sind berechtigt, über einen Plan abzustimmen, aber Sie stimmen nicht ab und verzichten nicht auf die Freigaben in diesem Plan (vorbehaltlich bestimmter, in den Plänen beschriebener Einschränkungen).

Bitte lesen Sie die Pläne und andere Planunterlagen sorgfältig durch, um zu erfahren, wie sich die Pläne auf Ihre Rechte auswirken, falls sie genehmigt werden.

Sie haben das Recht zu Objekt zu ein oder beide von den Plänen. Die Frist zur Einreichung eines Widerspruchs ist der 26. März 2025 um 16:00 Uhr Eastern Time. Für die Einlegung eines Einspruchs müssen bestimmte Voraussetzungen erfüllt sein, die in der Abstimmungsordnung festgelegt sind. Einwände, die nach Ablauf der Frist eingehen, können vom Konkursgericht nicht berücksichtigt werden und gelten ohne weitere Mitteilung als abgelehnt.

Dies ist nur eine Zusammenfassung. Für weitere Informationen, einschließlich des Erhalts der Offenlegungserklärungen und Pläne zur Einsichtnahme, des Erhalts von Aufforderungspaketen mit Stimmzetteln zur Abstimmung und anderer Dokumente, wenden Sie sich bitte an Kroll Restructuring Administration LLC:

WRITE:

Imerys Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

Cyprus Ballot Processing Center

c/o Kroll Restructuring Administration, LLC

850 Third Avenue, Suite 412

Brooklyn, New York 11232

ANRUF: (844) 514-9092 (USA/Kanada, gebührenfrei), +1 (646) 777-2352 (international, gebührenfrei)

BESUCHEN: www.IandCtalc.com

EMAIL: IandCtalcInfo@ra.kroll.com

