SCHÖNER WOHNEN

Cool Britannia: Der neue Landhaus-Look zeigt sich modern, kreativ und "very british"

Hamburg (ots)

Darf's ein bisschen mehr sein? Wer sich beherzt für eine Zugabe an Farbe, Muster oder Form entscheidet, wird mit individuellen Räumen voller Emotion und Charakter belohnt. Aus extra-vaganten Zutaten und vielseitigen Landhausmöbeln im kreativen Mix entsteht ein britisch anmutender Country-Look mit Persönlichkeit.

Vor der dunkelblauen Wand leuchten Sofa und Sessel im goldgelben Samtkleid besonders sonnig. Der steingraue Lackton des Regalschranks vermittelt elegant zwischen den Gegen-sätzen. Die Kissen auf dem Sofa spielen mit unterschiedlichen Größen und Streifendesigns - mal wechseln sich roséfarbener Satin und dunkelroter Samt Bahn für Bahn ab, mal wirken eine wattierte Liniensteppung und abgerundete Ecken als Eyecatcher. Auch Couchtisch und Teppich interpretieren das Strichthema auf ihre Weise - der eine kombiniert ein Metallgestell mit rhythmisch verspannten Schnüren, der andere zeichnet ein weißes Netz in den schwarzen Flor.

Gelb steht für Optimismus, Glück und Kreativität. Wer sich traut, der starken Nuance Raum zu geben, bekommt die sonnigen Aussichten gleich dazu. Ob als Plaid, Sofa oder ganze Wand bleibt dabei Frage der persönlichen Dosierung. Gegensätze ziehen sich an, verstärken den Effekt und bilden auch im Esszimmer ein spannendes Kontrastprogramm: Dunkelblau, Taubengrau und Sand machen zusammen viel mehr her als allein. Leichtes Flechtwerk als Leuchtenschirme über dem langen Klostertisch, zweifarbige Stühle in einer Leder-Stoff-Kombi und ein Teppich mit Harlekinmuster feiern die Wirkung kraftvoller Kontraste. Im Schlafzimmer überraschen tiefes Grün, mystisches Violett und Grau als elegantes Farbtrio, das wie eine warme Decke für Raum und Seele wirkt.

Tiefe Töne, muntere Muster, starke Kontraste: So wird der Landhaus-Look spannend.

Das BILDMATERIAL steht Ihnen hier zum Download zur Verfügung. Weitere Informationen finden Sie auf schoener-wohnen-kollektion.de.

Original-Content von: SCHÖNER WOHNEN, übermittelt durch news aktuell