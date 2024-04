SCHÖNER WOHNEN

Der Landhaus-Look klassisch, natürlich und modern interpretiert

Hamburg (ots)

Kleine Fluchten sind beim Einrichten oft der Weg zum großen Glück. Während draußen die Stadt tobt, träumen wir drinnen vom Land und richten uns ein - mit bewährtem Handwerk, mit schönem Holz, mit Farben und Motiven, die beruhigend wirken. Der Country-Look ist zurück und mit ihm Möbel mit Kranz und Kassettentüren, Wände in natürlichen Kreide-farben, behagliche Sofas und lange Holztische, an dem alle Platz finden. Ruhe und Geborgenheit, Behaglichkeit und Natürlichkeit zeichnen das neue Country-Feeling aus.

Ein Büfettschrank, der auf einem Sockel steht, Kassettentüren besitzt und mit einem Kranz abschließt, stand schon bei den Großeltern in der guten Stube. Wir haben dem Möbel einen Frischekick verpasst, Schnörkel weggelassen, den Korpus in schöne Töne getaucht und das Ganze in modernstes Licht gesetzt. Der Wechsel zwischen Lack- und Eichenholz-elementen schmeichelt den Augen und zeigt das handwerkliche Können, während die schwenkbaren Leuchten an den Pilastern eine heimelige Atmosphäre schaffen. Der Landhaus-Look "New Tradition" der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion lädt ein zu einer kleinen Landpartie.

Die Möbelserie "Village" ist unser Country-Star, der von Wohnwand, Anrichte, Vitrine bis zum Sekretär viel Stauraum im Repertoire hat. Sehr gemütlich und passend sind Sessel und Sofa "Amadeo". Mit leichter Optik und eleganten Linie verbirgt das Sofa sein technisches Können - auf Knopfdruck fährt die Sitzfläche um 20 cm aus und lädt zum Relaxen ein. Massivholztisch "Chester" erinnert an die Kloster- und Bauerntische. Im Schlafzimmer verspricht Programm "Malmö" Erholung, weil es mit Handlauf und Kranz, mit Stollenfüßen und Kassetten mit Sprossenfüllung so ländlich wie gemütlich wirkt. Dazu sanfte Wandfarben, weiche Teppiche und florale Muster und die Landpartie kann starten.

