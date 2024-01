SCHÖNER WOHNEN

Einreichungen für den BEST OF DESIGN-Award von SCHÖNER WOHNEN für Möbel, Leuchten und Wohnaccessoires noch bis 25. März möglich

Ab sofort sind Hersteller von Möbeln, Leuchten und Wohnaccessoires aufgerufen, noch bis zum 25. März die Produkte ihrer Wahl beim BEST OF DESIGN-Award einzureichen. Zusätzlich wählt die BEST OF DESIGN-Jury bestehend aus Christina Gath (Chefredakteurin SCHÖNER WOHNEN), Gunda Siebke (Leitung Design SCHÖNER WOHNEN) und Judith Schüller (Chief Creative Director G+J Living) ihre Favoriten aus den diesjährigen Produktneuheiten. Bei der Auswahl und Bewertung spielt das Design, aber auch Aspekte wie Nachhaltigkeit, Ergonomie oder Funktionalität eine Rolle. Nach anspruchsvollen Kriterien wird unter allen Einreichungen der BEST OF DESIGN-Award im Juli 2024 vergeben. Außerdem erhalten die Unternehmen die Möglichkeit, das BEST OF DESIGN-Siegel für ihre Kommunikation zu nutzen, von der Markenkraft von SCHÖNER WOHNEN zu profitieren und sich vom Wettbewerb abzuheben. Beim BEST OF DESIGN-Award arbeitet Gruner + Jahr mit dem renommierten Analyse- und Marktforschungsunternehmen Globis GmbH zusammen.

Imme Tillessen, Senior Projektmanagerin Brands Licensing by G+J: "Wir freuen uns sehr, bereits zum vierten Mal das BEST OF DESIGN-Siegel ausloben zu können. Die Resonanz auf die Auszeichnung ist von Jahr zu Jahr größer geworden. Eine Vielzahl namhafter Hersteller setzen das Signet bei der Bewerbung ihrer ausgezeichneten Produkte ein."

Zum Launch des Siegels im Herbst 2021 wurden 258 Produkte von 164 Herstellern ausgezeichnet, 2022 dann 275 Produkte von 187 Herstellern. Im letzten Jahr waren es mit 297 Produkten von 219 Herstellern noch einmal mehr.

Die prämierten Produkte werden im SCHÖNER WOHNEN-SPEZIAL "DESIGN" (ab 5.7.2024 im Handel) oder auf schoener-wohnen-bod.com veröffentlicht. Die vergangenen BEST OF DESIGN-Speziale gibt es hier zu sehen.

Teilnahmebedingungen sowie Einreichungs- und Nutzungsgebühren gibt es unter: schoener-wohnen-bod.com

