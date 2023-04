Ford-Werke GmbH

Fabian Halft neuer Direktor Marketing bei Ford

Köln (ots)

Fabian Halft (42) übernimmt ab dem 1. Mai 2023 als Direktor in der Ford DACH Organisation die Leitung des Bereichs Marketing für Deutschland, Österreich und die Schweiz und verantwortet in dieser Region die Repositionierung der Marke in Richtung Adventurous Spirit. Besonderes Augenmerk liegt auf der Produkteinführung des neuen vollelektrischen Ford Explorer, der ab Ende des Jahres in Köln vom Band laufen wird, sowie den neuen Transit Modellen Custom und Courier. Halft folgt auf Olaf Hansen (51), der zum 1. Mai 2023 als Direktor Vehicle Personalization in die Ford Europa-Zentrale wechselt.

Halft startete im April 2020 als Leiter PKW Strategie bei Ford Europa bevor er im Januar 2022 als Direktor die Leitung des PKW Business Office übernahm. In diesen Funktionen brachte er die Neuausrichtung der Marke auf den Weg, forcierte die Elektrifizierungsstrategie von Ford in Europa und begleitete die Aufstellung der neuen Geschäftseinheiten Ford Blue und Model e. Zuvor war er als Prinzipal bei der Boston Consulting Group im Bereich Automotive in Köln und Detroit/USA tätig.

Nach einer Ausbildung zum Industriekaufmann studierte Halft Wirtschaftsingenieurwesen an der Universität Siegen. Er wurde 1980 in Bonn geboren, wo er heute auch mit seiner Frau und zwei Kindern lebt.

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert.

