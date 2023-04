Wohnungsbau: Negativtrend bei Baugenehmigungen immer schlimmer

Berlin (ots) - Termin / Einladung Das Deutsche Baugewerbe auf der BAU 2023 vom 17. - 22. April - Trainingscamp Nationalteam Baugewerbe - Neue Trends am Stand "Mittelstand baut modular" Am 17. April eröffnet die BAU 2023, die Weltleitmesse für Architektur, Materialien und Systeme wieder ihre Tore in München und der Zentralverband Deutsches Baugewerbe ist wie immer mit vor Ort: Mit unserem Verbandsstand präsentieren wir ...

mehr