Ford-Werke GmbH

Schwierige WM-Rallye Kroatien endet für M-Sport Ford mit Platz zwei für Ott Tänak/Martin Järveoja

Bild-Infos

Download

9 weitere Medieninhalte

Köln (ots)

Vierter Lauf der Rallye-Weltmeisterschaft stand im Zeichen des zuvor auf tragische Weise verstorbenen Craig Breen

Ott Tänak und Beifahrer Martin Järveoja bewiesen konstante Schnelligkeit und fuhren mit dem über 368 kW (500 PS) starken Ford Puma Hybrid Rally1-Allradler auf Rang zwei

Platz sieben für Nachwuchshoffnung Pierre-Louis Loubet und Copilot Nicolas Gilsoul; Adrien Fourmaux/Alex Coria setzen in der WRC2-Klasse starke Zeichen

Toller Erfolg unter traurigen Umständen: Ott Tänak und Beifahrer Martin Järveoja haben bei der WM-Rallye Kroatien mit einer starken Performance den zweiten Rang erzielt. Die beiden Esten konnten sich nach vier von 13 Saisonläufen mit dem über 368 kW (500 PS) starken Ford Puma Hybrid Rally1 auf den vierten Rang in der Fahrerwertung verbessern, lediglich vier Punkte vom Tabellenführer getrennt. Die Asphalt-Veranstaltung nahe der Landeshauptstadt Zagreb wurde von einem tragischen Unfall überschattet: Bei Testfahrten im Vorfeld hatte der irische Rallye-Profi Craig Breen auf unglückliche Weise sein Leben verloren. Breen war im Vorjahr noch für M-Sport Ford in der Rallye-WM aktiv und hinterlässt im Kreis der Angehörigen, Freunde und Fans eine schmerzliche Lücke.

Bereits auf der ersten Etappe am Freitagmorgen meldete Tänak auf den schwierigen Prüfungen der Rallye Kroatien seine Ansprüche auf einen Podestplatz an. Mit einer engagierten und konstanten Fahrt konnte er sich in der Spitzengruppe etablieren. Nach leichten Abstimmungsanpassungen im Mittagsservice sorgte das Wetter für zusätzlich erschwerte Bedingungen. Eine semi-optimale Reifenwahl mit zwei Regenpneus kostete auf der leicht nieseligen Wertungsprüfung (WP) 6 wertvolle Zeit und warf den Weltmeister von 2019 auf den vierten Rang zurück. Schon eine WP später kämpfte sich Tänak aber mit einer ersten Bestzeit wieder in die Top-Drei vor.

Der Samstag erwies sich mit Setup-Problemen zunächst als herausfordernd für den Esten. Auf der WP 11 rutschte jedoch der Belgier Thierry Neuville von der Strecke und musste vorzeitig aufgeben. Hierdurch rückten Tänak/Järveoja auf den zweiten Rang vor. Mit einer weiteren Wertungsprüfungs-Bestzeit konsolidierte das Duo dieses Ergebnis und baute seinen Vorsprung auf Esapekka Lappi weiter aus. Am Sonntagmorgen betrug der Rückstand zum Spitzenreiter Elfyn Evans 30,5 Sekunden - eine Lücke, die sich auf den verbliebenen WP-Kilometern nicht mehr schließen ließ. Mit Blick auf den Meisterschaftsstand ließ es Tänak bei den 18 WM-Punkten für den zweiten Rang bewenden.

Pierre-Louis Loubet machte in Kroatien dort weiter, wo er in der Vorsaison aufgehört hatte: mit einem starken Auftritt bei der härtesten Asphalt-Rallye des Jahres. Gemeinsam mit Copilot Nicolas Gilsoul hielt sich der Korse nach einem schwierigen Start in die neue Saison aus Ungemach weitgehend heraus. Dennoch handelte er sich - wie viele andere auch - einen Reifenschaden ein. Hinzu kam am Sonntagmorgen eine leicht angeschlagene Radaufhängung. Dennoch erreichte das französisch-belgische Gespann das Ziel auf dem siebten Rang.

In der WRC2-Kategorie ließen Adrien Fourmaux/Alex Coria immer wieder mit Klassen-Bestzeiten aufhorchen. Die beiden Franzosen lieferten eine klare Demonstration dessen ab, zu welcher Performance der Ford Fiesta Rally2 in der Lage ist. Ein kleineres Problem mit dem elektronischen Gaspedal kostete jedoch bereits am Freitag alle Aussichten auf einen Sieg in der zweiten Liga. Starke Vorstellungen am Samstag und auf der Schlussetappe brachten das Duo noch auf den fünften Rang nach vorne. Hinzu kamen drei Extra-WM-Punkte für die Bestzeit auf der sogenannten "Power Stage".

"Wir haben das gesamte Wochenende an den tragischen Verlust von Craig denken müssen. Ich hoffe, wir sind ihm mit den vielen Ehrungen und Erinnerungen sowie einer großartigen Veranstaltung gerecht geworden", betont M-Sport-Teamchef Richard Millener. "Mit Platz zwei haben wir ein gutes Ergebnis erzielt. Ott Tänak hat das Potenzial des Ford Puma Hybrid Rally1 mit einer starken Performance und erstklassigen Zeiten ausgenutzt. Der große Aufwand, den wir seit Saisonbeginn in das Fahrzeug und seine Weiterentwicklung gesteckt haben, beginnt sich auszuzahlen. Dennoch liegt noch Arbeit vor uns, damit sich Ott in bestimmten Situationen noch entspannter mit dem Wagen am Limit bewegen kann. Ich möchte auch Adrien Fourmaux erwähnen, der in der WRC2-Klasse eine tolle Vorstellung abgeliefert und gezeigt hat, was für ein starker Fahrer er ist."

Ott Tänak / Martin Järveoja (Ford Puma Hybrid Rally1, Startnummer 8); Platz: 2. WM-Rang: 4

"Der Ford Puma Hybrid Rally1 ist schnell, das können wir an den Wertungsprüfungszeiten klar erkennen", erläutert Tänak. "Aber sein Performance-Fenster ist sehr schmal und ich habe noch immer Schwierigkeiten zu fühlen, wo genau das Limit liegt. Bis jetzt hat das Team sehr viel Arbeit investiert und ich konnte den Kontakt zur Spitzengruppe halten. Dank des zweiten Platzes trennen uns nur vier Punkte vom ersten Tabellenrang, das stimmt mich froh. Aber wir müssen weiterhin alles geben, um die Meisterschaft spannend zu halten. Kommende Woche testen wir für die Rallye Portugal. Gemeinsam mit dem Team wollen wir uns so gut wie möglich auf diese nächste wichtige Veranstaltung vorbereiten."

Pierre-Louis Loubet / Nicolas Gilsoul (Ford Puma Hybrid Rally1, Startnummer 7); Platz: 7. WM-Rang: 10.

"Mit unserer Performance bin ich grundsätzlich zufrieden: In einigen Passagen waren wir wirklich schnell und konnten unser Potenzial aufzeigen", so Loubet. "Insgesamt aber fehlt es uns noch an Konstanz. Am Freitag habe ich eine Reifenentscheidung falsch getroffen, das kostete Zeit. Am Samstag lief es besser und wir lagen schon auf der vierten Position, dann haben uns einige Zwischenfälle wieder auf den siebten Rang zurückgeworfen. Wir behalten das Positive im Blick: Wenn wir etwas konstanter schnell fahren, liegt für uns auch ein Ergebnis in den Top fünf oder sogar ein Podestplatz in Reichweite."

Adrien Fourmaux / Alexandre Coria (Ford Fiesta Rally2, Startnummer 16); Platz: 12 (5. in der WRC2); WRC2-WM-Rang: 6.

"Ich bin mit dem Verlauf der Rallye Kroatien und der Leistungsfähigkeit des Fiesta Rally2 sehr zufrieden - wir konnten das Auto im Laufe des Wochenendes deutlich verbessern", so Fourmaux. "Mit der Bestzeit auf der ,Power Stage' haben wir wichtige WM-Zusatzpunkte eingefahren. Am Freitag hat uns ein technisches Problem mehr als eine Minute gekostet. Danach konnte ich auf den Asphaltprüfungen richtig attackieren. Für uns alle waren es nach dem Verlust von Craig Breen sehr schwierige Tage in Kroatien."

# # #

Ford-Werke GmbH

Die Ford-Werke GmbH ist ein deutscher Automobilhersteller und Mobilitätsanbieter mit Sitz in Köln. Das Unternehmen beschäftigt an den Standorten Köln, Saarlouis und Aachen rund 19.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Seit der Gründung im Jahr 1925 haben die Ford-Werke mehr als 47 Millionen Fahrzeuge produziert. Weitere Presse-Informationen finden Sie unter http://www.media.ford.com.

Original-Content von: Ford-Werke GmbH, übermittelt durch news aktuell