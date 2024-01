SCHÖNER WOHNEN

SCHÖNER WOHNEN-Kollektion: Starker Auftritt und positive Resonanz bei der imm cologne

Hamburg/ Köln (ots)

Mit einem starken Auftritt und durchweg positiver Resonanz ist die imm cologne für die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion zu Ende gegangen. Vom 14. bis 18. Januar präsentierte das Team die Neuheiten, Highlights und Trends der beliebten Wohn- und Einrichtungsmarke. Auf dem rund 500 qm großen Messestand in Halle 10.1 wurden alle Neuheiten in komplett ausgestatteten, lebensnahen Wohnwelten dargestellt. Inspiriert von den Interior-Trends 2024 zeigte die Kollektion die Neuheiten in drei angesagten Looks: "Retropop", "Falsche Fuffziger" und der neue Landhaus-Stil, der sich einmal klassisch-traditionell und modern-überraschend zeigte. Produkte aus der Bad- und Outdoor-Kollektion rundeten den hochfrequentierten Messestand in Halle 10.1 ab. Auch das "SCHÖNER WOHNEN Bistro supported by imm cologne" vis-à-vis des Messestandes war sehr gut besucht, und die Möblierung durch die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion fand großen Anklang. In der Goodybag gab es für die Standbesucher:innen u.a. die Februar-Ausgabe der SCHÖNER WOHNEN im Bundle mit dem neuen Katalog der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.

Beim exklusiven Get-together am Eröffnungstag kamen rund 30 Creator:innen, Professionals, Multiplikator:innen und Pressevertreter:innen zum Austausch mit dem Team und der SCHÖNER WOHNEN-Redaktion. Creative Director der imm cologne Dick Spierenburg sprach als Special Guest über die Messe und die Wohntrends 2024; Moderatorin, Innenarchitektin und Expertin für SCHÖNER WOHNEN-Farbe Eva Brenner war als Überraschungsgast mit dabei. Die persönliche Standführung mit Kirstin Ollech, der Creative Directorin der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion, und die Möglichkeit, viele Fotos und Reels zu machen, kamen super an. Es gab viele interessierte Fragen und jede Menge Resonanz auf den Social-Media-Accounts der Interior-Influencer:innen wie u.a. Alexander Paar, Catharina von Interior.tam.tam, Miriam von Mikaswohnsinn oder auch Carolin von Wohn.kultur und Sophia von Sophia.galeria.

Michael Espenhahn, Director Möbel SCHÖNER WOHNEN-Kollektion: "Nach vier Jahren Pause war die Begeisterung groß, unsere Kollektion endlich wieder live auf der Messe zu zeigen. Die Erwartungen waren hoch, wurden aber durch den großen Run auf unseren Stand weit übertroffen. Für viele waren wir der Magnet und der schönste Stand der Messe. Alle, wirklich alle wichtigen Handelspartner beehrten uns und waren begeistert. Die Resonanz war überwältigend. Wir sind nun sicher, diese guten Gespräche auf der imm in neue Verkaufsstandorte für die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion umzusetzen - ein riesiges Dankeschön an alle Mitwirkende."

"Wir bedanken uns, dass wir die Möglichkeit bekommen haben, uns auf der imm zu präsentieren und sind super stolz, dass es uns in einer großartigen Teamleistung gelungen ist, diesen wunderbaren, inspirierenden und ganzheitlichen Messestand zu erstellen. Das positive Feedback der Branche, der Handelspartner und auch unserer Lizenzpartner bestätigt uns, auf dem richtigen Weg zu sein", ergänzt Tanja Böttjer, Director Home SCHÖNER WOHNEN-Kollektion.

Aktuelles Bildmaterial vom Auftritt bei der imm cologne erhalten Sie: HIER

Original-Content von: SCHÖNER WOHNEN, übermittelt durch news aktuell