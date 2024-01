SCHÖNER WOHNEN

Die Wohntrends 2024: Jetzt im neuen Katalog und live auf der imm cologne

Die Living-Saison 2024 startet für die SCHÖNER WOHNEN-Kollektion mit dem Launch des neuen Katalogs, einem großen Auftritt bei der imm cologne und einer starken TV-Präsenz. Ab heute ist der 240 Seiten starke Katalog 2024 im Handel erhältlich und zwar im Bundle mit der Februar-Ausgabe von SCHÖNER WOHNEN. Dies kommt auch ins Reisegepäck mit nach Köln. Denn vom 14. bis 18. Januar präsentiert das Team der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion die Neuheiten auf der internationalen Möbelmesse imm cologne. Bereits seit Ende Dezember weisen TV-Spots ein breites Publikum auf die Vielfalt und die Neuheiten der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion hin.

Der Katalog 2024 der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion

Auf 240 Seiten finden sich nicht nur die zahlreichen Neuheiten aus den unterschiedlichen Segmenten der Kollektion. Es gibt auch viel Wissenswertes, Tipps und Ideen zu entdecken - vom Werksbesuch beim Möbel-Hersteller Venjakob über Ideen, wie man kleine Appartements clever einrichtet oder trendiges Schwarz bei sich einziehen lässt. Und natürlich beleuchten die Expert:innen der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion die aktuellen Trends beim Wohnen und Einrichten. Denn: Die Nostalgiewelle rollt weiter! Trendsetter kombinieren das Gute von Gestern mit dem Neuen von Heute: Tradition wird zum Trend, mondän wird modern und Pop zum Purismus. 2024 feiern wir Formen und Farben: Möbel, Wände und Heimtextilien strahlen eine neue Lebenslust aus, nach der wir uns jetzt sehnen. Entdeckt die neue Liebe zum Country-Look oder den starken Beat des Retropop oder den diskreten Charme der Fünfziger Jahre. Jeder der Einrichtungstrends lässt sich mit unseren Heimtextilien, Farben, Tapeten, Teppichen, Fliesen, Böden, Sicht- und Sonnenschutz sowie Leuchten und Möbeln ganz individuell verwirklichen - vom Boden bis zur Decke, vom Flur bis ins Bad. Und natürlich gibt es neue Outdoor-Produkte für Terrasse, Balkon und Garten.

Der Katalog 2024 mit ganzen 620 Gramm wurde in einer Auflage von 225.000 Exemplaren gedruckt und ist ab heute am Kiosk erhältlich. Er liegt der Februar-Ausgabe der SCHÖNER WOHNEN bei und ist auf der Website schoener-wohnen-kollektion zum Durchblättern und Downloaden verfügbar.

Starke Präsenz bei der imm cologne

Auf dem rund 500 qm großen Messestand E-032 in Halle 10.1 der imm cologne werden vom 14. bis 18.1. die neuen Möbel für Wohnen, Speisen, Schlafen, Bad und Outdoor zusammen mit den neuen Heimtextilien, Farben, Tapeten, Böden, Fliesen, Sicht- und Sonnenschutz, Teppichen und Leuchten in komplett ausgestatteten, lebensnahen Wohnwelten dargestellt. Gegenüber befindet sich das "SCHÖNER WOHNEN Bistro supported by imm cologne". Hier können sich die Messebesucher:innen in schönem Ambiente und den Möbeln der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion auf einen Kaffee treffen, sich austauschen und kulinarisch stärken. Ein vielfältiges Gastronomieangebot steht bereit.

Die Presseinfo Frühjahr/Sommer 2024 der Kollektion finden Sie hier zum Download.

Den Katalog 2024 und Bildmaterial finden Sie hier. Sieht man sich auf der imm cologne? Über Ihren Besuch am Stand E-032 in Halle 10.1 würden wir uns sehr freuen. Sprechen Sie uns an!

