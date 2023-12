SCHÖNER WOHNEN

Kuratierte Kunstdrucke für ein schönes und individuell gestaltetes Zuhause

Hamburg (ots)

Wie ein Schmuckstück, das einem Outfit das i-Tüpfelchen aufsetzt, veredeln Bilder an der Wand die Einrichtung. Lieblingsstücke in Form von Fotografien, Gemälden oder Kunstdrucken geben dem Raum etwas ganz Persönliches und charakterisieren eindrucksvoll seine Bewohner. Ob es das großformatige Panoramabild über dem Sofa ist oder die Minigalerie aus feinen Zeichnungen im Flur - Kunst an der Wand ist eine Ausdrucksform, mit der man eine Wohnung lebendig macht und das Zuhause individuell gestalten kann.

In der neuen Bilderkollektion von SCHÖNER WOHNEN finden Sie sorgfältig kuratierte Werke: Motive bekannter Künstler, Plakate aus vergangenen Epochen sowie moderne Fotografien und Grafiken. Über 220 Bilder werden in folgenden Kategorien angeboten: "Architektur", "Abstrakt", "Stars", "Natur", "Botanik", "Himmel", "Wasser", "Tiere" sowie "Plakatkunst" und "Figuratives". Die Wandbilder sind auf hochwertigem Papier gedruckt und individuell gerahmt, können in unterschiedliche Größen und im Wunschmaß bestellt werden. Die Preise pro Bild richten sich nach Größe, Rahmung und Ausstattung und rangieren zwischen ca. 60 bis 390 Euro. Die Wandbilder werden innerhalb der Wohnwelten der SCHÖNER WOHNEN-Kollektion präsentiert und den Verbraucher:innen zusätzlich wertvolle Tipps für die richtige Anordnung, Anbringung und Zusammenstellung der Bilder gegeben.

Für jeden Einrichtungsstil und jeden Geschmack sollte etwas dabei sein und das Beste - die Bilder sind innerhalb von sechs Werktagen lieferbar und damit ein heißer Geschenk-Tipp fürs Fest!

Viel Spaß beim Stöbern auf unserer Website unter Bilderkollektion!

