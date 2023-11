MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Weltgeschichte für Kinder: Zeithüpf-Podcast der MDR TWEENS-Reihe geht in die vierte Runde

Leipzig (ots)

Neugierige Entdecker und Abenteurerinnen können sich über sechs neue Folgen freuen: Die vierte Staffel von „Das Magische Mikro – der Zeithüpf-Podcast für Kinder" ist ab sofort in der ARD Audiothek zu finden. Zunächst werden zwei neue Folgen verfügbar sein. Es folgt je eine neue an jedem Adventssonntag.

Mit dem „Magischen Mikro“ reisen die Kinder Hannah, Leo und Julika um die ganze Welt und auch zurück in die Vergangenheit. Dabei treffen sie auf bekannte Persönlichkeiten, die mit ihren Ideen die Welt verändert haben und in vielen Bereichen den nachfolgenden Generationen den Weg ebneten.

Prominente Besetzung der Sprechrollen

Auch in dieser Staffel überzeugen wieder bekannte Sprecherinnen und Sprecher: Die Journalistin und Schauspielerin Shary Reeves ist in der Rolle der entschlossenen Bürgerrechtlerin Rosa Parks zu hören. Der Schauspieler und Synchronsprecher Tino Mewes ist als begnadeter Regisseur Orson Welles dabei. Raik Steingasser, Nachrichtensprecher der MDR Jump Morning-Show taucht ebenfalls in einer Gastrolle auf und spielt – wie sollte es anders sein – einen Nachrichtensprecher. Nico Holonics ist als Johann Friedrich Böttger gerade dabei, im viel zu heißen Laboratorium das „weiße Gold“ zu erfinden – die Geburtsstunde des europäischen Porzellans. In weiteren Rollen: Conny Wolter als Reformpädagogin Maria Montessori, Hans Henrik Wöhler als Friedrich Hundertwasser sowie Ellen Hellwig, Nora Charlotte Schulte, Ingo Naumann, Simon Dietze und Tobias Neustraß.

Bezug zur Lebenswirklichkeit von Kindern

Neben den historischen Zeithüpfern sind es vor allem die heutigen Rahmenhandlungen, die jungen Hörerinnen und Hörern aus dem eigenen Alltag vertraut sind. Sie bieten Faszination und hohes Identifizierungspotenzial und regen dazu an, sich weiter mit den vorgestellten historischen Persönlichkeiten und Themen zu beschäftigen.

Die drei Hauptrollen werden gesprochen von Kindern des MDR-Kindersprechensembles unter Leitung von Conny Wolter. Zu hören sind: Matilda Bock als Hannah, Thais Bock als Julika und Lao Luno Wolter als Leo. Als Gastrollen außerdem dabei: Ida Wittig und Malik Maximilian Wenzlaff – sie spielen Astrid Lindgren als Kind und ihren Bruder Gunnar, ebenfalls als Kind.

Als Autorin der sechs fantasievollen neuen Folgen konnte wieder Kinderradiomacherin Katalin Valeš gewonnen werden. Redaktionell betreut wurde der Zeithüpfpodcast von MDR-Redakteurin Sandra Manuela Hänel.

Die neue Staffel startet übrigens pünktlich zum 5. Geburtstag von MDR TWEENS. Das Hörfunkangebot für Kinder zwischen 8 und 13 Jahren startete sein Programm am 3. Dezember 2018.

Vom 24. bis 26. Dezember ist die neue Staffel jeweils ab 18 Uhr auch bei MDR TWEENS auf DAB+ und im Livestream auf mdrtweens.de zu hören.

Die neuen Folgen in der Übersicht:

26.11.2023: Folge 21: Orson Welles – Angriff der Marsmonster! mit Timo Mewes, Raik Steingasser und Tobias Neustraß

26.11.2023: Folge 22: Johann F. Böttger – Erfinder des "weißen Goldes" mit Nico Holonics und Ellen Hellwig

03.12.2023 Folge 23: Maria Montessori – Entdeckerin des spielenden Lernens mit Conny Wolter

10.12.2023: Folge 24: Friedensreich Hundertwasser – Schräger Gegner gerader Linien mit Hans Henrik Wöhler und Nora Charlotte Schulte

17.12.2023: Folge 25: Rosa Parks – Sitzen bleiben für gleiche Rechte mit Shary Cheyenne Reeves, Simon Dietze und Ingo Naumann

24.12.2023: Folge 26: Astrid Lindgren – Kindheit einer Kinderbuchautorin mit Malik Wenzlaff und Ida Wittig

