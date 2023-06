NORMA

Tiefgekühlte Fischspezialitäten bei NORMA zum Wochenstart deutlich reduziert

Wie bereits am gestrigen Sonntag angekündigt, senkt der Discounter aus Nürnberg die Preise für viele tiefgekühlte Fischspezialitäten.

Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): FJORDKRONE Alaska-Seelachs Portionsfilets sort., 600 g/ 800 g Bislang: 5,69 EUR Jetzt: 4,79 EUR FJORDKRONE Schlemmerfilet sort., 400 g Bislang: 3,19 EUR Jetzt: 2,85 EUR FJORDKRONE Knusperfilets sort., 400 g Bislang: 3,49 EUR Jetzt: 2,99 EUR FJORDKRONE Backfischstäbchen, 405 g Bislang: 3,19 EUR Jetzt: 2,85 EUR FJORDKRONE Fischstäbchen, 450 g Bislang: 3,19 EUR Jetzt: 2,85 EUR FJORDKRONE Alaska Seelachsfilet, 1 kg Bislang: 7,49 EUR Jetzt: 6,49 EUR FJORDKRONE Alaska-Seelachs Filetportionen, 400 g Bislang: 3,69 EUR Jetzt: 2,79 EUR

