Straubinger Tagblatt

CDU-Parteitag - Holpriger Neuanfang

Straubing (ots)

Statt über die großen Linien zu diskutieren, verloren sich die Delegierten im Kleinklein. Soll es "Gleichstellung" heißen oder doch besser "Gleichberechtigung"? Die Debatte war weit entfernt von der Realität, in der zwar immer mehr junge CDU-Frauen in den Parlamenten vertreten, sie gleichwohl immer noch weit unterrepräsentiert sind. Und sie war meilenweit weg von Grünen oder Linken, die auf ihren Parteitagen über die Einbindung lesbischer oder schwuler Lebensmodelle sprechen. In Hannover wurde dabei erneut deutlich, dass die Bewahrung christlicher Werte, die Fokussierung auf das "C" im Parteinamen, einer Erneuerung durchaus im Weg stehen kann.

