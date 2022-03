MXR Tactics

Augmented Reality (AR) Schieß- und Szenarientraining aus Österreich

Kufstein (ots)

MXR Tactics ist die erste durch künstliche Intelligenz getrackte Replika Waffe, die in der Realität stattfindende Aktivitäten in Echtzeit mit Virtualität verknüpft.

Das in Österreich ansässige Unternehmen MXR Tactics hat auf der Enforce TAC in Nürnberg erstmals seine Augmented-Reality-Szenarien-Trainingslösung für behördliche und militärische Schießausbildungen vorgestellt. Die Weltpremiere erfolgte 2021 in Kalifornien auf der Augmented World Expo.

Die MXR-Trainingslösung

MXR Tactics verfolgt das Ziel, Streitkräften und Behörden eine flexible, kosteneffiziente und abwechslungsreiche Ausbildung in realer Umgebung zu gewährleisten. Realistische Einsatzszenarien können überall und jederzeit trainiert werden.

Das Training kann ortsunabhängig ohne Statisten/Rollenmodellen durchgeführt werden und ist in zwei Minuten einsatzbereit, ohne Gefahrenpotenzial, da ohne Patronen.

Reales bleibt erhalten und wird mit dem Virtuellen kombiniert

Technisch wird dies mittels einer Kombination aus der Hololense II Augmented Reality-Brille von Microsoft, unterschiedlichen Typen der MXR Replika-Waffe (Sender) und einer HMU (Head Mounted Unit - Empfänger) sowie einer speziellen Softwarelösung verbunden mit künstlicher Intelligenz gelöst.

Neuer Anspruch an den Trainingsort

Ganze Gebäude können als Trainingslocation genutzt werden, so steht einer Übung eines Terroranschlags in einem Schulgebäude nichts im Wege. Der Benutzer der MXR Technologie kann jede Stufe und jeden Raum benutzen. Die im Rahmen des Trainings interagierenden Statisten/Rollen sind virtuell und können je nach Anforderung in die Mixed Reality eingebunden werden. Verschiedene Schwierigkeitsgrade sind durch Reaktionsverzögerung einstellbar, es können stetig neue Reize gesetzt werden.

Vorteile für den Dienstgeber

Bei den Mitarbeitern findet eine Qualitätssteigerung und Verbesserung von Schwachstellen durch die ständige Verfügbarkeit statt. MXR rechnet pro Jahr und Person mit zusätzlich 200 Trainingsstunden. Durch die erhöhte Trainingsfrequenz sind die Personen später in lebensbedrohlichen Einsätzen besser geschützt. Die Trainingserfolge werden dokumentiert und analysiert.

Hohe Instandhaltungskosten werden eingespart, An- und Abreisezeiten von geschätzten 8.000 Stunden und 600.000 Patronen zum Training vermieden. (20 Personen nutzen eine Trainingslösung)

Auf folgende Nutzervorteile der Schieß-/Szenarientrainingslösung wird verwiesen:

Keine Munition erforderlich

100%ige Reduzierung des Gefahrenpotenzials

Personenunabhängig durchführbar (kein Einsatz von Statisten / Rollenmodellen nötig)

An jedem Ort in 2 Minuten einsatzbereit

Abwechslungsreiche, einfach anpassbare Trainings

Rasche Qualitäts-& Perfomance-Steigerung bei der Übungstruppe

Daten, Analyse, direkte Auswertung & Video-Archivierung aller Trainings möglich

Terminplanung und Anreisen sind überflüssig

Original-Content von: MXR Tactics, übermittelt durch news aktuell