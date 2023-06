NORMA

Zweite große NORMA Preissenkung im Juni 2023 - weitere Molkereiprodukte sowie Nahrungsfette im Preis reduziert

Margarine, Joghurt griechischer Art, Käse, Pflanzencreme und -fett deutlich gesenkt

Nürnberg (ots)

Nach der großen NORMA Preissenkung bei Milch, Joghurt, Quark und Käse in der vergangenen Woche senkt der Discounter aus Nürnberg die Preise für viele Margarine-Artikel, Joghurt griechischer Art sowie Pflanzencreme und Pflanzenfett. In Summe können sich die Verbraucherinnen und Verbraucher bei nunmehr über 30 Artikeln aus den Bereichen Molkereiprodukte und Nahrungsfette über neue, günstigere Preise am Regal freuen. Statt bisher 2,39 Euro kosten ein Kilogramm Sahnejoghurt nach griechischer Art 10 oder 2 % Fett der Marke Meandros nun nur noch 1,99 Euro. Eine Ersparnis von über 16 Prozent! Aber auch bei Margarine-Artikeln werden die NORMA Kundinnen und Kunden die Ersparnis spüren. Ein Beispiel: Pflanzen-Margarine, 500 g, der Marke FRISAN kostet nun 1,59 Euro - bislang lag der Preis bei 1,69 Euro! Die aktuellen Preissenkungen bei NORMA im Überblick (regionale Preissenkungen je nach Verfügbarkeit): MEANDROS Naturjoghurt nach griechischer Art, 4 x 150 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,19 EUR MEANDROS Sahnejoghurt nach griechischer Art, Natur, 10% / 2% Fett, 1 kg Bislang: 2,39 EUR Jetzt: 1,99 EUR BIO SONNE Bayerischer Bio-Naturjoghurt, 3,8% Fett, 500 g Bislang: 1,19 EUR Jetzt: 1,15 EUR FRISAN Pflanzen-Margarine, 500 g Bislang: 1,69 EUR Jetzt: 1,59 EUR FRISAN Sonnenblumen-Margarine, 500 g Bislang: 1,69 EUR Jetzt: 1,59 EUR FRISAN Neovit Halbfettmargarine, 500 g Bislang: 1,29 EUR Jetzt: 1,19 EUR FRISAN Pflanzencreme, 750 ml Bislang: 2,49 EUR Jetzt: 2,19 EUR FRISAN Pflanzenfett, 1 kg Bislang: 2,99 EUR Jetzt: 2,79 EUR ALPENLAND Creme zum Kochen, 250 g Bislang: 0,99 EUR Jetzt: 0,89 EUR Harzer Käse, 200 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR HARZINGER Harzinger Minis, 115 g Bislang: 1,39 EUR Jetzt: 1,25 EUR Bauernhandkäse, 200 g Bislang: 1,99 EUR Jetzt: 1,79 EUR Über NORMA: Der expansive Discounter NORMA mit Hauptsitz in Nürnberg ist in Deutschland, Österreich, Frankreich und Tschechien mit bereits mehr als 1.450 Filialen am Markt.

