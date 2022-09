SWR - Das Erste

Waffen für alle - neuer Lifestyle in Deutschland?

"Report Mainz"-Feature am Dienstag, 4. Oktober 2022, 21:45 Uhr im Ersten

Mit kriegsähnliche Waffen zu schießen, ist in Deutschland nicht schwer

Influencer posieren mit tödlichen Waffen auf Instagram als wären es Spielzeuge, Eventagenturen vermarkten Schießevents für Jedermann und die Waffen werden immer martialischer. "Report Mainz" zeigt, was auf Deutschlands Schießständen möglich ist. Die Autoren David Meiländer und Philipp Reichert haben ein Jahr lang in der Waffenszene recherchiert. Ihr Film zeigt, wie einfach jedermann in Deutschland sogar mit kriegsähnlichen Waffen schießen kann. Möglich macht es das deutsche Waffenrecht, das eigentlich als eines der strengsten der Welt gilt. Doch die Realität sieht anders aus.

Muss das Waffenrecht verschärft werden?

Experten warnen vor Gefahren. Die Politik tut sich schwer, Lösungen zu finden. Und die Behörden sind haltlos überfordert, angesichts der vielen Waffenbesitzer in Deutschland. "Report Mainz" geht der Frage nach: Muss das Waffenrecht verschärft werden?

"Report Mainz: Waffen für alle - neuer Lifestyle in Deutschland?"

Dienstag, 4. Oktober 2022, 21:45 Uhr, im Ersten

