Dritte große NORMA Preissenkung im Juni 2023 - nach Milch und weiteren Molkereiprodukten folgen nun tiefgekühlte Fischartikel!

Zum Wochenstart wieder viele Artikel deutlich reduziert

Nürnberg (ots)

So können sich NORMA Kundinnen und Kunden noch mehr auf die neue Woche freuen! Denn: NORMA senkt zum Start in die kommende Woche die Verkaufspreise bei vielen tiefgekühlten Fischartikeln.

Nach der deutlichen Preissenkung bei Milch, Joghurt, Quark, Käse, Margarine, Pflanzencreme und -fett in den vergangenen beiden Wochen, können sich die Verbraucherinnen und Verbraucher ab Montag, den 19.06.2023 in allen deutschen NORMA-Filialen bei vielen tiefgekühlten Fischartikeln über neue, spürbar reduzierte Verkaufspreise an den Tiefkühltruhen freuen.

