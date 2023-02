ProSieben

Parental Advisory: Explicit Content. Ab Dienstag, 4. April, wird es auf ProSieben "INTIMATE."

Nicht jugendfrei ab Szene eins: Ein flotter Dreier, Liebeskummer, Seitensprünge, ein Umschnall-Dildo und Spanner in der Sauna. Die neue Impro-Comedyserie "INTIMATE." über fünf Kumpel Anfang 20 ist nur bedingt jugendfrei, aber bis zur Schmerzgrenze authentisch. ProSieben zeigt "INTIMATE." ab Dienstag, 4. April 2023, um 23:45 Uhr jeweils in Doppelfolgen. Über Joyn PLUS+ ist die achtteilige Serie schon ab 24. März 2023 abrufbar.

Von "Die Discounter" zu "INTIMATE.": Hinter der Impro-Serie "INTIMATE." steckt die erfolgreiche Produktionsfirma Kleine Brüder. Das sind: Bruno Alexander (24), Emil und Oskar Belton (beide 24), Max Mattis (25) sowie Leo Fuchs (23). Die fünf jungen Filmemacher bilden nicht nur das Kern-Ensemble der Serie, sondern verantworten gemeinsam die Drehbücher, die Regie, den Schnitt und die Produktion. Dass sie mit ihrem Humor den Zeitgeist treffen, haben die Belton-Zwillinge und Bruno Alexander bereits mit ihrer gefeierten Debüt-Serie "Die Discounter" bewiesen.

Hintergrund: Mit "INTIMATE." legen die fünf Hamburger ihre erfolgreiche YouTube-Serie neu auf: 2017 entstand die Idee zur DIY-Serie auf dem Schulhof des Emilie-Wüstenfeld-Gymnasiums Eimsbüttel. Die Schulfreunde starteten, inspiriert von ihrer Lieblingsserie "jerks.", kurzerhand ihre eigene Impro-Serie "INTIMATE.". Die wurde auf YouTube zum Klick-Erfolg. 2020 bat Emil Belton ihr "jerks."-Vorbild Christian Ulmen in einem Interview: "Christian, du bist ein Gott! Bitte spiel einmal mit!". Wunsch erfüllt: "INTIMATE." kommt für ProSieben auf die TV-Bildschirme und mit dabei: "jerks."-Legende Christian Ulmen in einer Nebenrolle.

Die neue achtteilige Comedyserie ist ab 24. März 2023 mit je zwei neuen Folgen pro Woche auf Joyn PLUS+ abrufbar. ProSieben zeigt "INTIMATE." ab 4. April 2023 an vier Dienstagen in Doppelfolgen ab 23:45 Uhr.

"INTIMATE" wird im Auftrag von ProSieben und Joyn von Kleine Brüder in Zusammenarbeit mit Pyjama Pictures produziert.

