Starkes #GNTM. ProSieben gewinnt die Prime Time bei den jungen Zuschauer:innen

Die zweite Folge von "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" kann an den fulminanten Erfolg des Staffelstarts anknüpfen: Insgesamt schalten 4,08 Millionen #GNTM-Fans ein (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.). Hervorragende 18,4 Prozent der jungen Zuschauer:innen (Z. 14-49 J.) verfolgen am Donnerstagabend, wie die Topmodelanwärterinnen ihr erstes Fotoshooting absolvieren. Damit gewinnt ProSieben klar die Prime Time (20 bis 23 Uhr).

Herausragende Nachgewichtung: Die erste Folge #GNTM wurde um fantastische 2,1 Prozentpunkte nachgewichtet und kommt so auf einen Marktanteil von 22,0 Prozent (Z. 14-49 J.). Damit feiert die 18. Staffel den erfolgreichsten Start seit 14 Jahren. Auch die Netto-Reichweite kann in der Nachgewichtung einen Aufschlag von 500.000 Zuschauer:innen verzeichnen und liegt mit 5,44 Millionen Zuschauer:innen (Netto-Reichweite ab 3 J.) klar über dem Schnitt der Vorstaffel.

In der nächsten Woche (3. März) drehen die Kandidatinnen mit dem Starfotografen Rankin individuelle Vorstellungsclips.

#GNTM auf ProSieben verpasst? Es gibt viele Wege, das zu ändern. sixx zeigt jede Folge "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" immer freitags um 20:15 Uhr. Außerdem kann man sich auf GNTM.de alle Folgen im Anschluss an die TV-Ausstrahlung ansehen. Und auch auf Joyn gibt es jede Folge nach der Ausstrahlung in der Mediathek.

