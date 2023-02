ProSieben

Bereit? ProSieben zeigt die achte Staffel "The Masked Singer" ab Samstag, 1. April

"Ich bin bereit für Staffel 8. Und ihr so?" (Sandra A., Facebook). Die Fangemeinde der ProSieben-Erfolgsshow "The Masked Singer" wächst. Digital und in den sozialen Medien steigen die VideoViews auf Joyn und ProSieben.de sowie auf den eigenen #MaskedSinger-Facebook-, Instagram- und TikTok-Plattformen um starke 32 Prozent auf 64 Millionen Views. Die Follower geben über sechs Millionen Tipps und Kommentare ab - ein Plus von 9,5 Prozent.

In der JoynMe-App ist "The Masked Singer" mit über zwei Millionen Interaktionen die erfolgreichste Show. Und die Twitter-Fans heben jede #MaskedSinger-Live-Show an die Spitze des Deutschland-Trends.*

Wir sind bereit: Die achte Staffel "The Masked Singer" startet am Samstag,

1. April 2023, um 20:15 Uhr live aus Köln. Matthias Opdenhövel führt durch die ProSieben-Erfolgsshow, produziert von Endemol Shine Germany.

Im Rateteam rätseln wieder Ruth Moschner und Rea Garvey gemeinsam mit jeweils einem wöchentlichen Gast: Welche Stars stecken unter den Masken?

*Angaben basierend auf der Herbststaffel von "The Masked Singer" im Vergleich zur Frühjahrsstaffel. Erhebungszeiträume: 14.02. bis 01.05.22 und 01.09. bis 13.11.22.

"The Masked Singer" - die achte Staffel, ab 1. April 2023, samstags live um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn.

