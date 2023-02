ProSieben

Neuer Vertrag: Die DTM fährt weiterhin live auf ProSieben

Unterföhring (ots)

Gute Nachrichten für alle Motorsport-Fans. ProSieben und die DTM fahren gemeinsam in die Zukunft. Seven.One Sports, die Sportbusiness-Unit der Seven.One Entertainment Group, und der ADAC haben eine entsprechende Vereinbarung für die nächsten Jahre getroffen. ProSieben überträgt auch in Zukunft alle Rennen live und exklusiv. "ran"-Sportchef Alexander Rösner: "Unsere erfolgreiche Partnerschaft mit der DTM geht nahtlos weiter. In den letzten beiden Jahren hat sich die Serie noch einmal deutlich weiterentwickelt und viel Mut zur Veränderung bewiesen. Damit steht sie nicht nur für Motorsport auf höchstem Niveau, sondern verbindet Tradition mit Innovation. Wir werden die DTM mit unserem 'ran racing'-Team weiter bestens in Szene setzen und erzählen ihre Geschichten auf und neben den Strecken." ADAC-Sportpräsident Dr. Gerd Ennser: "ProSieben hat in den vergangenen Jahren eine hohe Motorsportkompetenz aufgebaut und sich in der für die DTM wichtigen jungen Zielgruppe mit starken Marktanteilen durchgesetzt. Die DTM ist das Aushängeschild des deutschen Motorsports und mit ProSieben haben wir den perfekten TV-Partner für diese Serie an unserer Seite. Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit ProSieben in den kommenden Jahren." Die diesjährige DTM-Saison startet am 27. Mai 2023 in Oschersleben. Insgesamt gibt es 16 Rennen an acht Standorten. ProSieben setzt weiterhin auf das bewährte #ranDTM-Team mit Moderationsduo Andrea Kaiser und Matthias Killing sowie Kommentator Eddie Mielke. Im vergangenen Jahr lief die populäre und traditionsreiche Automobilsportserie erstmals auf ProSieben - mit Erfolg. Die DTM-Übertragungen erzielten bis zu 9,1 Prozent Marktanteil in der Relevanzzielgruppe der 14- bis 49-Jährigen.

