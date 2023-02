ProSieben

#WSMDS! #DieUnschlagbaren! #MegaBlockbuster! ProSieben-Chef Daniel Rosemann über den "Big Sunday"

Unterföhring (ots)

"Tatort"-Kommissarin Jasna Fritzi Bauer will an den nächsten Sonntagen kriminell werden. Sie will stehlen. Sie muss stehlen, wenn sie erfolgreich sein will. Gemeinsam mit Sido und Bill Kaulitz will sie Joko Winterscheidt die Show stehlen. ProSieben sendet ab dem kommenden Sonntag den Show-Blockbuster "Wer stiehlt mir die Show?". Die Show hat 2021 und 2022 jeweils den Deutschen Fernsehpreis als beste Unterhaltungssendung gewonnen.

Nach #WSMDS zeigt ProSieben nach Ostern sonntags die "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" (ehemals AT "Country Challenge"). In der neuen Reiseshow müssen sich Stars in sehr besonderen Duellen auf der ganzen Welt ihren Herausforder:innen stellen.

Im Anschluss an #WSMDS und #DieUnschlagbaren laufen sonntags wieder Mega-Blockbuster - alles unter dem Label "Big Sunday".

ProSieben-Chef Daniel Rosemann erläutert die Hintergründe zum #BigSunday:

Warum setzt ProSieben ab Sonntag auf "Wer stiehlt mir die Show?"?

Daniel Rosemann: "#WSMDS hat zwei Mal in Folge den Deutschen Fernsehpreis gewonnen und gehört zu den größten ProSieben-Marken, obwohl das Programm noch so jung ist. Deswegen ist es ein sehr gutes Programm, um den ProSieben-Zuschauer:innen zu zeigen: Sonntags kommen nicht mehr ausschließlich Filme auf ProSieben. Zudem ist Sonntag der Tag, an dem am meisten Menschen abends fernsehen. Der #WSMDS-Ausflug bietet somit die Chance, dass einige Zuschauer:innen dieses Show-Juwel neu für sich entdecken."

Nach Ostern kommt mit "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" eine neue, unvertraute Programm-Marke am #BigSunday. Warum macht ProSieben nicht mit vertrauten Marken weiter?

Daniel Rosemann: "Wir wollen und müssen auch am Sonntag neue Programme starten. Die Reiseshow #DieUnschlagbaren passt perfekt. Aber klar ist, dass sich in Zeiten wie diesen auf allen Sendeplätzen vertraute und beliebte Marken tendenziell leichter tun als neue. Die Mischung ist die Herausforderung: Wir brauchen genug Neues, damit man als Sender nicht langweilt. Und wir müssen genug vertrautes Programm zeigen, damit die Zuschauer:innen sich gut orientieren können."

Wie geht es mit dem Sonntag nach #DieUnschlagbaren weiter?

Daniel Rosemann: "Nach #DieUnschlagbaren kehrt der Mega-Blockbuster zurück. ProSieben wird über den Sommer sonntags Filme zeigen."

Warum sendet ProSieben nicht einfach durchgehend Filme am Sonntag?

Daniel Rosemann: "Obwohl wir in den vergangenen Wochen glücklicherweise mehrere gute Film-Deals gemacht haben, unter anderem kommen ja alle James-Bond-Filme zu uns, wollen wir perspektivisch eine Mischung aus Eigenproduktionen und Filmen am Sonntag senden. Wir wollen unseren Zuschauer:innen möglichst gute und neue Filme zeigen - und die werden ja nicht am Fließband produziert. Deswegen gibt es 2023 auf ProSieben erst einmal elf Wochen Blockbuster-Shows. Und dann den Mega-Blockbuster."

Warum paddelt Joachim Llambi in einem Kürbis? Das ist die neue Reiseshow "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?"

Arabella Kiesbauer reist nach Lappland. Wayne Carpendale hat eine besondere Challenge während eines Kunstfluges. Simon Gosejohann macht das, was er am besten kann: Er fährt die heftigste Achterbahn der Welt. Und Joachim Llambi paddelt wie besessen im Kürbis über einen See.

Arabella Kiesbauer, Wayne Carpendale, Simon Gosejohann, Joachim Llambi, Evelyn Burdecki, Tom Beck, Jeannine Michaelsen, Oliver Pocher, Thore Schölermann und viele andere Stars haben vermeintlich schon alles in ihrem Leben gemacht. Jetzt warten Herausforderungen, mit denen sie nicht rechnen. In der neuen ProSieben Reiseshow "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?" treten sie in aberwitzigen und atemberaubenden Challenges gegen mutige Herausforder:innen an, die nur ein Ziel haben: den Star zu besiegen.

ProSieben zeigt insgesamt sechs Folgen von "Die Unschlagbaren - Wer besiegt die Stars?", sonntags, ab 16. April, um 20:15 Uhr. In jeder Folge der Reiseshow treten drei Promis gegen ihre Herausforder:innen an. Vor den Challenges steht hartes Training. Das müssen die Promis und ihre Gegner:innen getrennt voneinander absolvieren. Wer trainiert härter? Wer hat mehr Talent? Und wer einfach Glück? Wer ist unschlagbar? Redseven Entertainment produziert #DieUnschlagbaren.

Der ProSieben-"Big Sunday" mit #WSMDS, #DieUnschlagbaren und Mega-Blockbustern sonntags, ab 19. Februar 2023, um 20:15 Uhr

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell