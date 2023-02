ProSieben

Fährt Porsche-Pilot Pascal Wehrlein den dritten Sieg in Folge ein? Die Premiere der Formel-E-WM in Indien am Samstag live auf ProSieben

Premiere bei Rennen 4 der Formel-E-Weltmeisterschaft 2023. Zum ersten Mal startet die Motorsportserie in Indien, in der Millionenstadt Hyderabad mit 6,8 Millionen Einwohnern. ProSieben überträgt das Rennen am Samstag, 11. Februar 2023, ab 10:00 Uhr live. Aktuell führt Porsche-Pilot Pascal Wehrlein die Formel-E-WM an - als erster deutscher Fahrer in der Geschichte der Elektrorennserie. Er triumphierte bei beiden Rennen in Saudi-Arabien mit einem spektakulären Doppelsieg. Von Platz 9 aus fuhr er beim ersten Rennen an allen vorbei. Das zeigt, was mit den neuen leistungsstärkeren Gen3-Fahrzeugen und einer taktisch klugen Fahrweise möglich ist. Wird ihm dieses Kunststück noch einmal gelingen? Das #ranFormelE-Team für Hyderabad: Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Eddie Mielke und Experte Daniel Abt berichten live aus dem Studio. Reporterin Lisa Hofmann steht für #ranFormelE direkt an der Strecke. "ran racing: Formel E - WM live aus Indien" - Samstag, 11. Februar 2023, ab 10:00 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn. Alle Sessions live, auch freie Trainings und Qualifyings, Hintergrundberichte und Ergebnisse auf ran.de. Noch mehr Videos auf dem "ran racing"-Youtube-Kanal.

