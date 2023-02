ProSieben

Krokodilalarm! Mario Basler und Sven Hannawald erleben Schreckmoment am Badestrand in Mexiko bei "Mission: Job Unknown"

Bild-Infos

Download

2 weitere Medieninhalte

Unterföhring (ots)

Krokodilalarm am Badestrand! Zum Auftakt der neuen Reise-Show "Mission: Job Unknown" machen Mario Basler und Sven Hannawald als Lifeguards in Mexiko eine Begegnung, die sie sicher nie vergessen werden - am Dienstag, 14. Februar 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben. Plötzlich taucht ein ausgewachsenes Salzwasserkrokodil aus dem Wasser auf, in dem die beiden Rettungsschwimmer-Trainees gerade noch für ihre Challenge eingewiesen wurden. Der Schock sitzt tief: "Mich kriegst du heute nicht mehr in das Wasser. Ich bin ja nicht matschig in der Birne", macht Mario Basler klar. Ob der ehemalige Skispringer und der Ex-Fußballer die Challenge noch antreten werden?

Weniger furchteinflößend verlaufen die Tierbegegnungen ihres Gegnerteams, Laura Karasek und Oliver Pocher, mit den Kühen, Schafen, Ziegen, Schweinen, Enten und Hühnern auf ihrer Käse-Alm in Rumänien. Hier ist echte Handarbeit angesagt. Wie schlagen sich die beiden beim Eier-Sammeln, Melken, Butter-Machen, Heuwagen-Fahren oder Schafe-Scheren? Laura Karaseküber die Reise: "Es war wirklich rührend, auf was für eine Herzlichkeit, Unvoreingenommenheit und kindliche Fürsorge wir gestoßen sind. Unser Bauer konnte zwar kein Englisch und hatte keine Zähne, aber er hat immer gelächelt und hatte ein großes Herz. Das war für ihn auch alles neu, überwältigend. Als wir abgereist sind, lagen wir uns in den Armen und haben geweint. Diese echte Herzlichkeit würde ich mir bei anderen Begegnungen im Leben auch wünschen." (Doppelinterviews mit beiden Promi-Teams auf der ProSieben-Presselounge oder auf Anfrage)

Das ist "Mission: Job Unknown"

Geisterjäger in Irland. Zuckerbauer auf Kuba. Butler in den Niederlanden. Lifeguard in Mexiko. In der neuen Reise-Show "Mission: Job Unknown" schickt ProSieben 24 Prominente in 11 Länder, auf eine besondere Mission: In Zweierteams sollen sie in ihrem Bestimmungsland einem neuen Job nachgehen und Punkte sammeln. Das Besondere: Sie wissen nicht, worauf sie sich einlassen ... Beim Wiedersehen in Deutschland lassen die zwei Promi-Teams ihre Reise nochmal gemeinsam Revue passieren und erfahren, welches Duo die "Mission: Job Unknown" am erfolgreichsten gelöst und die meisten Punkte gesammelt hat. Produziert wird die neue ProSieben-Reise-Show von Redseven Entertainment.

"Mission: Job Unknown" ab Dienstag, 14. Februar 2023, um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

Hashtag zur Sendung: #MissionJobUnknown

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell