ProSieben

Duell der Gentlemen! Moritz Bleibtreu tritt am Samstag bei #SchlagDenStar gegen Johannes B. Kerner an. Live.

Bild-Infos

Download

Unterföhring (ots)

1. Februar 2023. Ausgezeichnet gegen ausgezeichnet. Profi gegen Profi. Ausnahmetalent gegen Ausnahmetalent. Johannes gegen Moritz. Kerner gegen Bleibtreu. Bei "Schlag den Star" stehen sich am Samstag live auf ProSieben Starmoderator Johannes B. Kerner und Schauspiel-Ikone Moritz Bleibtreu gegenüber. Beide Gegner zeigen sich im Vorfeld souverän von ihrem Sieg überzeugt. Bleibtreu will gegenüber seinem sieben Jahre älteren Gegner keine Gnade walten lassen: "Außen harter Moderator - innen weicher Kerner. Wenn ich mit Dir fertig bin, weißt Du nicht mehr, wofür das B. in deinem Namen steht". Doch es braucht mehr, um einen Johannes Baptist Kerner zu beeindrucken: "Ich schätze Moritz sehr und ich traue ihm zu, dass er einen hervorragenden 2. Platz belegen wird", kündigt der Moderator an. Wer beweist am Samstag den längeren Atem?

In bis zu 15 Runden treten die beiden Gegner bei "Schlag den Star" im direkten Duell gegeneinander an. Der Gewinner erhält 100.000 Euro. Elton führt durch den Abend, Ron Ringguth kommentiert. Produziert wird "Schlag den Star" von Raab TV. Musikalische Unterstützung bekommen die beiden Gegner von Elif mit "Warum lügst du mich an?" und von Wincent Weiss "Bleiben wir".

"Schlag den Star" am Samstag, 4. Februar 2023, um 20:15 Uhr, live auf ProSieben

Pressekontakt:

Nathalie Galina

Communications & PR

Unit Show & Comedy

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1186

email: nathalie.galina@seven.one

Photo Production & Editing

Stephanie Bruchner

phone: +49 (0) 89 95 07 - 1166

email: stephanie.bruchner@seven.one

Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell