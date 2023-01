ProSieben

#ranNFL beschert ProSieben eine gute Prime Time am Sonntag - und eine superstarke Late

Unterföhring (ots)

#ranNFL rockt.Die Spiele um den Einzug in den 57. Super Bowl bescheren ProSieben eine gute Prime Time und eine sehr gute Late Prime am Sonntag: Gute 11,8 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J.) im Schnitt erzielte das erste Conference-Championship-Game am Sonntagabend (Kick-Off 21:00 Uhr) auf ProSieben. Im AFC-Duell siegten die Philadelphia Eagles in ihrem Heimspiel mit 31:7 gegen die San Francisco 49ers.

Das dritte Quarter des zweiten Spiels (Kick-Off 0:40 Uhr) zwischen den Cincinnati Bengals und den Kansas City Chiefs erreicht sehr gute 27,4 Prozent Marktanteil (Z. 14-49 J). Quarterback-Superstar Patrick Mahomes und die Chiefs gewinnen mit 23:20.

Den 57. Super Bowl zeigen ProSieben, ran.de und Joyn am 12. Februar 2023 ab 22:25 Uhr live aus dem State Farm Stadium in Glendale, Arizona.

Basis: Marktstandard TV

Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | seven.one Entertainment Group | Business Intelligence erstellt: 30.01.2023 (vorläufig gewichtet)

