Wer spielt im 57. Super Bowl? 49ers vs. Eagles am Sonntag live aus Philadelphia auf ProSieben

Unterföhring (ots)

Nur noch zwei Spiele bis zum Super Bowl LVII! Am Sonntag, 29. Januar 2023, stehen die Conference Championships live auf ProSieben an: Die Philadelphia Eagles empfangen die San Francisco 49ers im Endspiel der National Football Conference (NFC). Erstmals wird ein Conference-Championship-Game live aus den USA übertragen: Carsten Spengemann, Roman Motzkus und Christoph "Icke" Dommisch berichten ab 20:15 Uhr live aus dem Lincoln Financial Field Stadium in Philadelphia.

Christoph "Icke" Dommisch in Vorfreude: "Unsere 'Road to Super Bowl' startet in den USA 2023 noch früher als in allen Jahren zuvor. Es gibt fast keinen besseren Ort als Philadelphia - diese Stadt lebt American Football wie nur wenige in den USA. Wenn wir nur einen Bruchteil transportieren können, wie verrückt diese Menschen für ihr Football-Team leben, wird das ein ganz besonderer Fernsehabend für alle Zuschauer:innen."

Im Anschluss kommt es ab 0:20 Uhr zur Wiederauflage von 2022, wenn die Cincinnati Bengals auf die Kansas City Chiefs im Endspiel der AFC (American Football Conference) treffen, kommentiert von Jan Stecker, Patrick Esume und Netman Max Zielke aus dem "ran"-Studio in Unterföhring.

Der angeschlagene Chiefs-Quarterback Patrick Mahomes hat noch eine Rechnung offen, denn die Bengals gewannen vor einem Jahr an gleicher Stelle knapp 27-24 gegen die Chiefs. Auch die 49ers sind Wiederholungstäter und standen bereits 2022 im "Halbfinale". Ihrem Gegner Philadelphia Eagles gelang das zuletzt 2018 - und gewannen dann anschließend den 52. Super Bowl ...

NFL-Playoffs auf ProSieben, ran.de und Joyn:

Conference Championships:

Sonntag, 29.1.2023 20:15 Uhr #ranNFLsüchtig

Sonntag, 29.1.2023 21:00 Uhr NFC: San Francisco 49ers @ Philadelphia Eagles

Montag, 30.1.2023 0:20 Uhr AFC: Cincinnati Bengals @ Kansas City Chiefs

Super Bowl LVII:

Sonntag, 12.2.2023 20:15 Uhr Countdown zum Super Bowl live aus dem Audi Dome auf ProSieben MAXX

Sonntag, 12.2.2023 22:25 Uhr Super Bowl LVII live aus Glendale auf ProSieben

Pro Bowl Games:

Sonntag, 5.2.2023 20:15 Uhr Pro Bowl Games mit Jan Stecker, Patrick Esume, Björn Werner und Christoph "Icke" Dommisch live aus Las Vegas auf ProSieben MAXX

