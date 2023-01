ProSieben

Lautlos durch die Nacht. ProSieben zeigt die einzigen beiden Nachtrennen der Formel E

Unterföhring (ots)

21 Kurven. 22 Fahrer. Weltmeisterschaft 2023. Die Formel E gastiert am Freitag und Samstag, 27. und 28. Januar 2023, zum Doppelrennen in Saudi-Arabien. ProSieben überträgt die Rennen jeweils ab 17:30 Uhr. Das Besondere: Gestartet wird erst nach Sonnenuntergang zu spektakulären Nachtrennen. Stromsparende LED-Technologie sorgt für genügend Helligkeit auf dem technisch anspruchsvollen Kurs mitten durch einen zum UNESCO-Weltkulturerbe gehörenden Stadtteil von Diriyya, einem Vorort von Riad. Die vielen engen Kurven der Strecke haben es in sich. Die neuen, noch leistungsstärkeren Rennwagen der Formel E, die erst seit dieser Saison eingesetzt werden, fordern noch mehr Fingerspitzengefühl und fahrerisches Können. Über 320 km/h Spitzengeschwindigkeit und 350 KW Leistung sind drin. Wer holt die nächsten wichtigen Punkte für den Weltmeistertitel? Beim Saisonauftakt in Mexiko landeten gleich vier Fahrzeuge mit Porsche-Power auf den ersten sieben Plätzen. Wie schlagen sich Pascal Wehrlein, André Lotterer und Co. diesmal?

Das #ranFormelE-Team mit Moderatorin Andrea Kaiser, Kommentator Eddie Mielke und Experte Daniel Abt berichtet jeweils ab 17:30 Uhr live aus dem Studio. Reporterin Lisa Hofmann steht für #ranFormelE direkt an der Strecke.

"ran racing: Formel E - WM live aus Saudi-Arabien" - Freitag und Samstag, 27. und 28. Januar 2023, ab 17:30 Uhr live auf ProSieben und auf Joyn.

Alle Sessions live, auch freie Trainings und Qualifyings, sowie Hintergrundberichte und Ergebnisse auf ran.de. Noch mehr Videos auf dem "ran racing"-Youtube-Kanal.

