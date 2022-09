ZDF

ZDF-Programmänderung ab Woche 38/22

Mainz (ots)

Woche 38/22 Fr., 23.9. Bitte Programmänderung beachten: 3.20 Nicht tot zu kriegen (HD/AD/UT) Nach dem Roman "Ein Schlag ins Gesicht" von Franz Dobler Simone Mankus Iris Berben Robert Fallner Murathan Muslu Jonas Mankus Barnaby Metschurat Natascha Gobulew Katharina Nesytowa Nico Helgi Schmid Hans Fallner Johannes Zeiler Jaqueline Hosnicz Julischka Eichel Jimmy Lanz Philipp Hochmair Hausmeister Andreas Leupold Marouf Mohamed Issa Andreya Andreya Casablanca Laura Laura Lee Papi Robert Joseph Bartl Emmi Maurer Marianne Mendt Herr Licht Rainer Reiners Reporterin Katty Salié Walter Maurer Jacques Breuer und andere Schnitt: Tobias Haas, Melanie Schütze Musik: Stefan Will, Peter Hinderthür Kamera: Alexander Fischerkoesen Drehbuch: Nina Grosse Regie: Nina Grosse Gemeinschaftsproduktion von ZDF und ORF (Erstsendung 10.8.2020) Deutschland 2020 4.55- hallo deutschland (VPS 5.15) 5.30 ("Bares für Rares" um 3.20 Uhr und 4.10 Uhr entfallen.) Woche 39/22 So., 25.9. Bitte neuen Ausdruck beachten: 15.45 planet e.: Angst vor der Gas-Krise (HD/UT) Wenn Heizen zum Luxus wird Film von Anja Leuschner und Maike Wurtscheid Deutschland 2022 Woche 40/22 So., 1.10. 12.00 einfach Mensch Bitte Ergänzung beachten: Anne und Holger Schütz: Unser Leben als Kleinwüchsige Woche 42/22 Do., 20.10. 20.15 Neue Folgen Marie fängt Feuer Bitte Korrektur beachten: Angie Schwarz Sylta Fee Wegmann Bitte streichen: Schwartz

