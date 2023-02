ProSieben

Treffer: Johannes B. Kerner kickt sich zum Sieg gegen Moritz Bleibtreu bei "Schlag den Star"

5,9 Millionen Zuschauer:innen auf ProSieben

5. Februar 2023.

5. Februar 2023. Zusammen haben sie mehr als 80 Jahre Kamera-Erfahrung. Doch kämpfen müssen Moritz Bleibtreu und Johannes B. Kerner bei "Schlag den Star" am Samstagabend live auf ProSieben wie jede:r andere. 5,9 Millionen Zuschauer:innen (Netto-Reichweite Z. ab 3 J.) sehen zu, wie Johannes B. Kerner in den unterschiedlichsten Spielen eine beachtliche Lernkurve an den Tag legt und "Schlag den Star" nach zwölf Spielen mit einem Kick und 64:14 Punkten gewinnt

Gute 12,9 Prozent der jungen Zuschauer:innen (14-49 J.) verfolgen am Samstagabend das Duell.

Der erleichterte Gewinner schildert seine Eindrücke: "Es war ein sehr unterhaltsamer, aber auch sehr anstrengender Abend. Auch für jemanden, der schon mal im Fernsehen war: total psycho. Wenn du mitbekommst, dass Moritz etwas gut gemacht hat, bist du sofort doppelt unter Druck. Aber es ist ein großer Spaß. Eben ein Spieleabend. Ich habe mich lange geziert hierherzukommen - da hätte ich früher kommen können!"

Moritz Bleibtreu zollt seinem Gegner Respekt: "Es war ein spannender Abend. Hat mir wirklich Spaß gemacht. Herzlichen Glückwunsch an Johannes. Beeindruckend. Der Mann ist einfach gut und hat zurecht gewonnen. Ich werde mich wahrscheinlich ein paar Tage ärgern über die vergebenen Chancen. Ich denke, insgesamt haben wir beide uns ganz gut geschlagen. Aber: JB - herzlichen Glückwunsch!"

In der nächsten Ausgabe "Schlag den Star" am 11. März 2023 tritt Janin Ullmann gegen Jeanette Biedermann live auf ProSieben an.

Johannes B. Kerner gegen Moritz Bleibtreu - das Spiele-Protokoll

Spiel 1 - Dosen zertreten

"Hier ist Nachtreten erlaubt", kündigt Elton das erste Spiel an. Bleibtreu und Kerner sollen jeweils zehn Aludosen so zertreten, dass sie anschließend durch einen schmalen Schlitz passen. Der Moderator ist besser im Tritt und entscheidet das Spiel für sich. 1:0 für Kerner.

Spiel 2 - Pärchen gesucht

Memory umgekehrt: Die Gegner sehen ein aufgedecktes Memory-Spiel. Nur eine Karte ist verdeckt. Sie sollen das Motiv nennen, das nicht doppelt zu sehen ist. Moritz Bleibtreu gewinnt das Spiel und geht mit 2:1 in Führung.

Spiel 3 - Pylonen-Flip

Moritz und Johannes werfen Pylonen auf eine feststehende Pylone. Das geworfene Verkehrshütchen muss mindestens eine Umdrehung in der Luft machen, bevor es auf der festen Pylone landet. Souverän entscheidet der Sportmoderator das Wurfspiel für sich. 4:2 für Kerner.

Spiel 4 - Kartfahren

"Ich bin vor 100 Jahren Kart gefahren", erklärt Moritz Bleibtreu. Johannes B. Kerner hat auch Kart-Erfahrung, auch wenn er angibt kein Draufgänger zu sein. Die beiden Gegner fahren nacheinander einen Parcours mit dem Kart. Wer die Runde schneller schafft gewinnt. Um ein paar Hundertstelsekunden entscheidet der Schauspieler das Außenspiel für sich und geht mit 6:4 in Führung.

Spiel 5 - Draisinathlon

Ohne Gewähr, aber mit Lasergewehren schießen Kerner und Bleibtreu auf Zielscheiben. Sobald sie getroffen haben, müssen sie mit einer Draisine zur gegenüberliegenden Zielschiebe fahren und dort wieder treffen. Das kostet Kraft. Johannes B. Kerner zeigt sich treffsicherer. Er übernimmt die Führung mit 9:6.

Spiel 6 - Wann war die Sendung?

Elton nennt den Gegnern Fernsehsendungen. Moritz Bleibtreu und Johannes B. Kerner sollen nun tippen, in welchem Jahr die Erstausstrahlung im deutschen Fernsehen war. Wer näher dran liegt, gewinnt das Spiel. Johannes kennt sich in der TV-Landschaft besser aus. Der Moderator baut seinen Vorsprung auf 15:6 aus.

Spiel 7 - Tischtennis-Squash

Die Spieler stehen vor einer halben Tischtennisplatte, deren zweite Hälfte senkrecht nach oben geklappt ist. Sie spielen mit Tischtennisbällen und -schlägern nach Squash-Regeln. Auch hier zeigt sich Kerner überlegen. Es steht 22:6 für ihn.

Spiel 8 - Schmecken

"Natürlich nichts ekelhaftes!", beruhigt Elton die Gegner. Mit verbundenen Augen sollen die Gegner die vier verschiedenen Komponenten ihres Probierlöffels herausschmecken. Souverän beweist Moritz seine Gourmet-Ader. Verkürzt auf 22:14 für Johannes B. Kerner.

Spiel 9 - Treffen

Moritz und Johannes stehen jeweils in der Mitte zwischen vier Basketballkörben. Abwechselnd leuchtet ein Korb auf, der getroffen werden muss. Sobald der Basketball im Korb versenkt ist, leuchtet der nächste auf. Wer schneller zehn Körbe macht, gewinnt das Spiel. Neun Punkte holt hier Johannes Basketball Kerner. Er führt mit 31:14.

Spiel 10 - Blamieren oder kassieren

Bei keinem anderen Spiel jubelt das Publikum so laut, wie bei diesem Klassiker. In seinem roten Jackett stellt Elton den Gegnern Fragen. Kerner zeigt sich souveräner im Allgemeinwissen als sein Gegner. 41:14 für den Moderator.

Spiel 11 - Nachbauen

Die Gegner sehen 30 Sekunden lang eine aus Bausteinen konstruierte Figur. Anschließend sollen sie diese nachbauen - das Muster ist dann natürlich nicht mehr zu sehen. Wer baut schneller die richtige Figur nach? Die Proberunde geht klar an Bleibtreu. Das Spiel muss er allerdings aufgrund von Fehlern an Kerner abgeben. Für den älteren Gegner steht es 52:14.

Spiel 12 - Sessel Ball

Matchball-Spiel für Johannes: Zehenspitzengefühl ist gefragt, wenn die Gegner einen Ball so auf einen Sessel kicken, dass er darauf liegen bleibt. Kerners Fußball-Erfahrung macht sich bezahlt: Er gewinnt Spiel 12 und "Schlag den Star" mit 64:14.

