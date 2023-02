ProSieben

Cassy (23, Hamburg): "Für das normale Leben bin ich nicht gemacht."/ "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet am Donnerstag auf ProSieben

Cassy (23, Hamburg) liebt es extravagant: Für ihr erstes Treffen mit Heidi Klum hat sie sich ein sehr besonderes Outfit ausgesucht. Im knallgrünen Catsuit steht die rothaarige Frau der #GNTM-Chefin in einer imposanten Filmstadt in Los Angeles gegenüber. Mit dem Catsuit will Cassy alle Blicke auf sich ziehen: Ein Bein ist kurz, das andere lang, dazu die passenden grünen High Heels: "Ich schwimme schon immer gegen den Strom. Das Outfit repräsentiert mich einfach zu 100 Prozent. Für das normale Leben bin ich nicht gemacht. Ich muss vor die Kamera." "Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" startet am Donnerstag, 16. Februar 2023, 20:15 Uhr auf ProSieben.

29 Frauen hat Heidi Klum zum Auftakt zu sich nach Los Angeles eingeladen. Aber: Es werden noch weitere Kandidatinnen in die Stadt der Engel reisen. Heidi Klums Auswahl 2023 - vielfältig. Die Zuschauer:innen werden auch in der 18. Staffel sehr unterschiedliche Models kennenlernen. Und sie alle werden alles dafür geben, den begehrten Titel und das Cover der Harper's Bazaar für sich zu gewinnen. Darunter u.a. Katherine aus Flensburg. Die 20-Jährige ist ein echter Familienmensch: Sie schätzt seit einem Schicksalsschlag jede Sekunde des Lebens und betet jeden Abend für die Gesundheit ihrer Familie. Somajia (21, Bielefeld) setzt für ihren Traum alles auf eine Karte. Sie möchte bei #GNTM Vollgas geben, um ihren Modeltraum zu verwirklichen. Emilia, 18 Jahre, aus Kelkheim ist mit 1,94 Meter die größte #GNTM-Kandidatin und möchte mit ihrer Teilnahme allen großen Frauen Mut machen.

Um sich einen Eindruck über die Kandidatinnen zu verschaffen, lädt sie Heidi Klum in eine Filmstadt in L.A. Dort laufen sie ihre erste Modenschau in glamourösen Kleidern von Modedesigner Peter Dundas. Dabei wirft nicht nur Heidi Klum ein waches Auge auf ihre Models, sondern auch Supermodel Winnie Harlow und der Designer selbst. Für wen startet die große #GNTM-Reise und für wen platzt der Traum schon am ersten Tag?

Supermodels, internationale Fashion-Designer und Starfotografen - das sind die Gastjuroren in der 18. Staffel

Auch in diesem Jahr hat sich Heidi zu jeder Folge professionelle Unterstützung eingeladen. Als Gastjuroren unter anderem mit dabei: Superstar Sofia Vergara, die internationalen Supermodels Ashley Graham, Coco Rocha, Elsa Hosk und Alessandra Ambrosio, der Modedesigner Peter Dundas, Christian Cowan, Starfotograf Rankin sowie Heidis Freunde, die Elevator Boys.

Aktuelle Infos, Fotos und Kurzinterviews mit den #GNTM-Kandidatinnen finden Sie auf unserer Presseseite: http://presse.prosieben.de/GNTM2023 und auf GNTM.de

"Germany's Next Topmodel - by Heidi Klum" - die 18. Staffel ab 16. Februar 2023 immer donnerstags um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf Joyn

