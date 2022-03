WDR Westdeutscher Rundfunk

MONITOR mit monothematischer Sendung zum Thema Krieg in der Ukraine

Das ARD-Politmagazin MONITOR berichtet in seiner aktuellen Sendung am Donnerstag, den 3. März ab 21.45 Uhr im Ersten monothematisch zum Thema Krieg in der Ukraine und seine Auswirkungen. In der Sendung geht es um aktuelle Entwicklungen sowie um Hintergrundberichte zu Putins Machtinteressen in Osteuropa, zur russischen Propaganda in Deutschland und zur aktuellen Aufrüstungsdebatte.

MONITOR zeigt, wie der russische Präsident mit seiner aggressiven Außenpolitik seit Jahren dafür kämpft, eine vollständige Neuordnung Osteuropas zu erreichen, um Russland wieder als Großmacht zu etablieren.

Gleichzeitig geht es in der Sendung auch um die Reaktionen des Westens auf Putins Angriffskrieg in der Ukraine: So will die Bundesregierung nun den Verteidigungsetat massiv erhöhen. Doch kurzfristig dürfte das viele Geld kaum helfen. Und: Langfristig warnen Fachleute vor einem neuen Rüstungswettlauf.

Außerdem zeigt MONITOR, wie Russland mit seinen Gas-, Kohle- und Öllieferungen an den Westen weiterhin Milliarden verdient – und wie im Milieu von Rechtsextremen und AfD-Anhängern sowie unter Corona-Leugnern die russische Propaganda auch nach dem Angriff auf die Ukraine noch weiter verbreitet wird.

