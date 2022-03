WDR Westdeutscher Rundfunk

WDR sendet weiter mit Schwerpunkt Ukraine

Köln (ots)

Der WDR berichtet weiterhin täglich aktuell über den Krieg in der Ukraine und ändert dafür heute und in den kommenden Tagen erneut sein Programm. Das Politmagazin Monitor berichtet am Donnerstag (03.März) ab 21.45 Uhr im Ersten in einer monothematischen Ausgabe ausschließlich über den Krieg in der Ukraine. Dabei geht es um aktuelle Entwicklungen in der Ukraine sowie um Hintergrundberichte etwa zu Putins Machtinteressen in Osteuropa, die russische Propaganda in Deutschland und die aktuelle Aufrüstungsdebatte.

Auch am Mittwochabend (02. März) ändert das WDR-Fernsehen sein Programm und sendet ab 23 Uhr die zweiteilige Dokumentation „Krieg in Europa – Das Ukraine Drama“. Die beiden Filme, die ihre Erstausstrahlung im Januar 2021 bei arte hatten, zeigen, wie der Krieg bereits vor mehr als einem Jahr vorbereitet wurde und dass viele Machthaber in Europa dies nicht wahrhaben wollten.

Heute, am 01. März läuft im WDR-Fernsehen um 17 Uhr eine zehnminütige WDR aktuell-Sonderausgabe. Bereits um 16 Uhr gab es eine auf etwa dreißig Minuten verlängerte WDR aktuell-Sendung mit den neuesten Nachrichten zum Krieg in der Ukraine. Am Dienstagabend läuft zudem von 20.15 Uhr bis ca. 20.35 Uhr eine weitere Brennpunkt-Sendung im Ersten.

Im Radio gibt es bei WDR 5 am Dienstag (01. März) um 18 Uhr ebenfalls eine weitere einstündige Sondersendung, bereits um 13 Uhr sendete WDR 5 eine Stunde zum Krieg in der Ukraine. Auch 1LIVE und WDR 2 berichten im Rahmen ihres Programms fortlaufend über die aktuelle Lage in der Ukraine.

WDR 3 überträgt am Dienstag (01. März) von 20.04 Uhr bis 22 Uhr ein Benefizkonzert der Sängerin, Komponistin und WDR Jazzpreisträgerin Tamara Lukasheva zugunsten von Musikerinnen und Musikern in der Ukraine, die vom Krieg betroffen sind. Am Tag nach der Sendung steht das Konzert für 30 Tage zum Nachhören online bereit.

Und auch bei Westart am kommenden Samstag (05. März) geht es ab 18.15 Uhr um dieses und andere Benefizveranstaltungen, zu denen aktuell von ukrainischen Künstlerinnen und Künstlern überall in Deutschland eingeladen wird. Westart spricht dazu mit Tamara Lukasheva und der aus Lviv stammenden Sängerin Mariana Sadovska über die Hilfe für die Menschen in der Ukraine.

Aktuelle Informationen gibt es natürlich auch weiterhin online unter: www.wdr.de

