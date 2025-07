Dachverband Geistiges Heilen e. V.

Geistiges Heilen: ein weltweit erprobter Weg zur Förderung der ganzheitlichen Gesundheit

Bild-Infos

Download

Nidda (ots)

Geistiges Heilen ist ein Angebot an Hilfesuchende, die Selbstheilungskräfte zu stärken, das neben Schulmedizin, Naturheilkunde und anderen therapeutischen Methoden hilfreich sein kann. Heilerinnen und Heiler gibt es seit Urzeiten in allen Kulturen: Schamanen verbinden sich mit Krafttieren, Christen mit Jesus, Heiler*innen vieler Glaubensrichtungen mit Engeln. Geistiges Heilen basiert auf einem ganzheitlichen Welt- und Menschenbild: Alle Lebewesen werden von einer universellen Lebensenergie durchströmt - je nach Kulturkreis z. B. "Prana" oder "Qi" genannt. Erkrankungen können sich auf der physischen, emotionalen, mentalen oder spirituellen Ebene ausdrücken. Durch eine Heilbehandlung unterstützen Heiler*innen die Harmonisierung des Energieflusses ihrer Klient*innen und so die Aktivierung ihrer Selbstheilungskräfte.

Über den Dachverband Geistiges Heilen (DGH) e. V.

Der Dachverband Geistiges Heilen e. V. klärt über Möglichkeiten und Grenzen geistiger Heilweisen auf. Mit dem verbindlichen Verhaltens- und Ethikkodex für Mitglieder hat er Maßstäbe für die Arbeit von Heilern gesetzt. Wesentlich ist z. B., dass sie auf spiritueller bzw. energetischer Ebene arbeiten, also keine Diagnosen stellen oder den Anschein erwecken, Heilkunde auszuüben. Am 18. Februar 2025 feierte der DGH e. V. sein 30-jähriges Bestehen.

Mitglieder erhalten die Zeitschrift "Heiler-Info" und professionelle rechtliche Informationen für den Geschäftsaufbau. DGH-Regional-Treffen, zu denen auch Nicht-Mitglieder eingeladen sind, bieten Impulse für die Heiler-Praxis. Seit über 20 Jahren veranstaltet der DGH e . V. den "Kongress Geistiges Heilen" in Rotenburg a. d. Fulda, um geistige Heilweisen zu erleben, kennenzulernen und zu verstehen, mit der Möglichkeit, eine Heilbehandlung zu erhalten. Der nächste DGH-Kongress findet vom 9.-11. Oktober 2026 statt.

Weitere Informationen über den DGH e. V.:

Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH), Geschäftsstelle: Malte Pätzold-Jakob, Tel.: +49 (0)6043 - 51 99 728, E-Mail: info@dgh-ev.de, Sprechzeiten: Montag - Donnerstag 09:00-12:00 Uhr, www.dgh-ev.de

Original-Content von: Dachverband Geistiges Heilen e. V., übermittelt durch news aktuell