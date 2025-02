Dachverband Geistiges Heilen e. V.

30 Jahre Dachverband Geistiges Heilen e. V.

Am 18. Februar 2025 feiert der Dachverband Geistiges Heilen e. V. (DGH) sein 30-jähriges Bestehen. Die Vision des DGH e. V. ist, dass Geistiges Heilen in der Gesellschaft etwas Selbstverständliches ist, sowie das gleichwertige Zusammenwirken von Ärzten, Heilpraktikern und Heilern zum Wohle der Menschen, die auf der Suche nach ganzheitlicher Heilung sind. Der überwiegend auf ehrenamtlicher Basis tätige Vorstand des größten Verbandes für Heilerinnen und Heiler im deutschsprachigen Raum setzt sich seit 1995 dafür ein, seriös praktiziertes Geistiges Heilen ins öffentliche Bewusstsein zu rücken und die Akzeptanz zu fördern.

Der Dachverband Geistiges Heilen e. V. ist eine Interessensgemeinschaft von Heilern, Heiler-Verbänden, Ärzten, Heilpraktikern sowie Klienten, deren Angehörigen und Freunden, also von spirituell interessierten Menschen, welche die Ziele und das Anliegen des DGH e. V. unterstützen wollen. Die Mitgliedschaft im DGH e. V. und auch das Wirken des Vereins sind unabhängig von religiösen und weltanschaulichen Bekenntnissen oder Zugehörigkeiten.

Verbraucherschutz und Ethik-Kodex

Im Sinne des Verbraucherschutzes klärt der DGH e. V. über Möglichkeiten und Grenzen geistiger Heilweisen auf, er informiert über die Arbeitsweise von Heilern und vermittelt Adressen von Heilern, die DGH-Mitglieder sind. Mit dem verbindlichen Verhaltens- und Ethikkodex für seine Mitglieder werden Maßstäbe für die Arbeit von Heilern gesetzt. Wesentlich ist z. B., dass Heilerinnen und Heiler ausschließlich auf spiritueller bzw. energetischer Ebene arbeiten, also keine Diagnosen stellen oder den Anschein erwecken, Heilkunde auszuüben, dass sie keine Heilsversprechen abgeben, nicht manipulativ vorgehen und nicht vom Arztbesuchen abraten.

Entwicklung seit 1995

Wer hätte am 18. Februar 1995 gedacht, dass Geistiges Heilen in unserer Gesellschaft mittlerweile so gut angekommen ist, dass spirituelle, energetische Heilweisen erforscht werden und Heiler und Ärzte teilweise bereits gemeinsam wirken!

Seit der Grundsatzentscheidung des Bundesverfassungsgerichtes vom 02. März 2004 ist das Ausüben Geistiger Heilweisen ohne Erlaubnis nach dem Heilpraktikergesetz bzw. ohne bestandene Heilpraktikerprüfung im Rahmen des Grundrechtes der Berufsfreiheit erlaubt. Geistiges Heilen ist keine Form der Heilkunde, sondern wird im weiteren Sinne der spirituellen Seelsorge zugeordnet. Diese Grundsatzentscheidung wurde seitens des DGH e. V. maßgeblich mit initiiert.

Zur Gründerzeit bestand der DGH e. V. vorwiegend aus mehreren Heiler-Verbänden bzw. Mitgliedsvereinen. Einzelmitglieder, die sich engagieren wollten, waren als ergänzende Unterstützung willkommen. Seit dem 2. März 2004 haben sich dem DGH e. V. zahlreiche Einzelmitglieder angeschlossen, sodass der DGH e. V. heute überwiegend aus Einzelmitgliedern besteht. Seit 2017 wird der Geschäftsführende Vorstand von den Mitgliedern gewählt.

Der DGH e. V. entwickelte sich immer weiter. Z. B. wurde das Zertifikat "Anerkannte/r Heiler*in nach den Richtlinien des DGH e. V." mit entsprechenden Prüfungsordnungen eingeführt. Diese vereinsinterne Zertifizierung soll Hilfesuchenden eine Orientierung beim Finden gut ausgebildeter und seriös arbeitender Heiler bieten. Das Zertifikat "Anerkannte/r Ausbilder*in nach den Richtlinien des DGH e. V." bietet darüber hinaus ein hohes Qualitätsniveau für angehende professionelle Heilerinnen und Heiler.

Mitgliederzeitschrift, Rechts- und Existenzgründungsberatung, Regional-Treffen, Kongress

DGH-Mitglieder erhalten die Mitgliederzeitschrift "Heiler-Info" mit spannenden Interviews, Buchrezensionen, rechtlichen Informationen, der Möglichkeit, Fachartikel zu platzieren, u. v. m. Mitgliedern bietet der DGH e. V. auch professionelle Rechts- und Existenzgründungsberatungen für einen professionellen Geschäftsaufbau an. DGH-Regional-Treffen bieten Impulse für die Heiler-Praxis. Zu diesen Veranstaltungen sind auch Nicht-Mitglieder herzlich eingeladen. Für Mitglieder, sowie für Menschen, die sich für Geistiges Heilen interessieren, veranstaltet der DGH e. V. darüber hinaus seit über 20 Jahren fast jedes Jahr den bundesweit bekannten "Kongress Geistiges Heilen" in Rotenburg a. d. Fulda, um geistige Heilweisen zu erleben, kennenzulernen und zu verstehen, mit der Möglichkeit, eine Heilbehandlung in voller Länge zu erhalten. Sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, denen es am Herzen liegt, spirituelle Werte wie Achtsamkeit, Frieden, und Liebe zu leben, ist darüber hinaus eine wertvolle, geistige 'Medizin' in der aktuellen Zeit.

