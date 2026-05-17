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Die Mitte darf nicht länger schweigen

Straubing (ots)

Bei den deutschen Juden wächst das Gefühl, alleingelassen zu werden, der Alltag zwischen Sprengstoff-Spürhunden Polizeischutz und Hass-Schmierereien an Hauswänden zermürbt. Dass jüdische Organisationen davor abraten, sichtbar die Kippa oder Schmuck mit dem Davidstern zu tragen, ist ein fürchterlicher Befund. Es ist entsetzlich, dass junge jüdische Sänger im Jahr 2026 nur auf die Bühne gehen können, wenn der Ort des Auftritts einem Hochsicherheitstrakt gleicht. Ob der anschwellende Antisemitismus nun ur-deutsch oder importiert ist, sich aus linken, rechten oder islamistischen Quellen speist - die gesellschaftliche Mitte darf ihn nicht hinnehmen.

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Ressort Politik/Wirtschaft/Vermischtes
Markus Peherstorfer
Telefon: 09421-940 4441
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