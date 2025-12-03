Schutzgemeinschaft Deutscher Wald

Natürliche Weihnachtsbäume: Eine beliebte Weihnachtstradition

Bild-Infos

Download

Bonn (ots)

Pünktlich zum Dezember steht bei vielen Familien der Kauf eines Weihnachtsbaums an. Für die meisten kommt dabei nur ein natürlicher Baum in Frage. Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW) unterstützt bei der Wahl des passenden Baumes und gibt eine Übersicht zu den Nachhaltigkeitskriterien.

Weihnachtsbäume gehören laut einer Umfrage von Statista für die Deutschen zum Fest dazu. 56 Prozent der Bevölkerung wollen nicht auf diese Tradition verzichten, womit der Weihnachtsbaum auf Platz vier der beliebtesten Weihnachtstraditionen 2025 landet. Allerdings müssen sich alle Freunde und Freundinnen des natürlichen Weihnachtsbaums dieses Jahr auf höhere Preise einstellen - Trockenheit und Frost führen besonders bei der beliebten Nordmanntanne zu einem Preisanstieg. Hier kostet der Festmeter etwa einen Euro mehr.

Nachhaltigkeitsgründe sprechen für den natürlichen Weihnachtsbaum

Die steigenden Preise haben auch mit höheren Ausgaben für Personal, Logistik und Pflege zu tun. Allein deshalb lohnt es sich, beim Weihnachtsbaumkauf auf regional produzierte Pflanzen und heimische Sorten zu setzen. Denn: natürliche Weihnachtsbäume haben in der Regel eine neutrale oder sogar leicht positive Klimabilanz. Je nach Szenario produziert ein Weihnachtsbaum zwischen 3,1 und -0,5 Kilogramm CO2. Dabei fällt die Klimabilanz umso positiver aus, je kürzer die Transportwege während der Produktion sind. Ein durchschnittlicher Plastikbaum produziert hingegen mehr als 40 Kilogramm CO2. Plastikbäume werden oft aus Asien importiert, sodass nicht nur durch die Herstellung, sondern auch durch den Transport viel CO2 freigegeben wird. Selbst im weniger optimistisch berechneten Szenario könnten also mehr als zehn Jahre hintereinander natürliche Weihnachtsbäume gekauft werden.

Siegel bieten Orientierung beim Kauf

Die SDW empfiehlt daher, einen regional gewachsenen Baum zu kaufen. Heimische Kiefern, Fichten oder Tannen sind dabei besonders vorteilhaft. In zertifizierten Betrieben sorgt eine vielseitige Bepflanzung der Nutzflächen nicht nur für einen gesunden Boden, sondern auch für mehr Biodiversität. Oft werden auch andere Nutztiere auf den Flächen gehalten, sodass natürlicher Dünger für die Pflanzen bereitgestellt und das Wachstum von Kraut reguliert wird. Die Siegel belegen außerdem den Verzicht auf Pestizide, Mineraldünger und Entwässerung.

SDW-Weihnachtsbaumlexikon

Die unterschiedlichen Sorten haben verschiedene Vor- und Nachteile. Eine Übersicht zu den Weihnachtsbaumarten finden Sie in unserem Lexikon: www.sdw.de/weihnachtsbaumarten.

Siegel im Überblick

Biokreis: Garantiert bio-regionale Wirtschaftskreisläufe.

Bioland: Steht vor allem für Regionalität in Deutschland und Südtirol.

Demeter: Das älteste Bio-Siegel verfügt über die strengsten Richtlinien und garantiert naturnahe Bewirtschaftung.

Fair-Trees: Fair-Trade-Siegel, welches eine umweltfreundliche und menschenwürdige Produktion von Saatgut garantiert.

FSC: Zertifiziert nachhaltige Forstbetriebe. Für Weihnachtsbäume gibt es ein spezielles FSC-Zertifikat.

Geprüfte Qualität - Bayern: Dieses Siegel bezeugt den regionalen Anbau und weitere Produktionsstandards in Bayern. Ähnliche Siegel findet man auch in anderen Bundesländern.

Naturland: Garantiert einen vollständig biologischen Betrieb.

PEFC: Zertifizierte Plantagen verpflichten sich zum Erhalt der biologischen Vielfalt, Bodenschutz und zur Arbeitssicherheit

Über die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald (SDW):

Am 5. Dezember 1947 wurde die SDW in Bad Honnef gegründet und ist damit einer der ältesten Naturschutzverbände in Deutschland. Heute engagieren sich in den 15 Landesverbänden rund 25.000 Mitglieder aktiv für den Wald. Jedes Jahr informiert der Bundesverband zum Thema Weihnachtsbaum und gilt als Ansprechpartner für alle, die mehr über den Ursprung der Bäume und nachhaltige Optionen erfahren möchten.

Original-Content von: Schutzgemeinschaft Deutscher Wald, übermittelt durch news aktuell