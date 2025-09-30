MDR Mitteldeutscher Rundfunk

Premiere beim Sandmann: Sorbische Helden und Fabelwesen ziehen ins Kinderzimmer ein: „Kito, Maja und die Kugelkiste“ ab 5. Oktober im MDR

Magische Sagen zum Einschlafen: Das Sandmännchen bekommt Zuwachs – erstmals seit über zehn Jahren entsteht eine neue Reihe, die Kinder auf Deutsch und Obersorbisch verzaubert.

Am 5. Oktober 2025 öffnet sich im MDR-Fernsehen, im rbb und bei KiKA eine ganz besondere Schatzkiste beim Sandmännchen: „Kito, Maja und die Kugelkiste“ bringt sorbische Sagen und Märchen in 13 liebevoll animierten Kurzfilmen auf den Bildschirm – im MDR im Zweikanalton auf Deutsch und Obersorbisch sowie in der ARD Mediathek auf Deutsch, Obersorbisch und Niedersorbisch. Produziert von der Leipziger Firma Blaue Pampelmuse (Carol Ratajczak) unter der Regie von Eliza Płocieniak-Alvarez, erzählen die Geschichten von Fabelwesen wie der geheimnisvollen Mittagsfrau, dem Wassermann oder dem Riesen Sprejnik – aber auch von weniger bekannten Sagengestalten wie der Wilden Frau, dem Teufelchen oder einem Drachen. Das Drehbuch schrieben Eliza Płocieniak-Alvarez und Lubina Hajduk-Veljkovićowa aus Leipzig.

Die Reihe entstand in Zusammenarbeit mit der Sandmann-Koproduktionsgemeinschaft (rbb, MDR, NDR) und wurde unterstützt von der Stiftung für das sorbische Volk sowie durch die Mitteldeutsche Medienförderung (MDM), die Sächsische Landesmedienanstalt (SLM), die Sächsische Staatskanzlei, die Thüringer Staatskanzlei und die Kulturstiftung des Freistaates Sachsen. Synchronisiert wurden die Episoden auf Deutsch und Obersorbisch im MDR-Studio Bautzen (Redaktionsleitung: Bogna Koreng, Redaktion: Madlenka Scholze). Unter anderem leiht die bekannte Schauspielerin Gabriela Maria Schmeide einer Großmutter ihre sorbischsprachige Stimme.

Die Niedersorbische Fassung wurde durch den rbb angefertigt (Studio Cottbus) und wird in der ARD Mediathek, auf kika.de und in der KiKA-App verfügbar sein. Kinder und Familien können so selbst wählen, ob sie die Geschichten auf Deutsch oder in sorbischer Sprache erleben möchten.

„Kito, Maja und die Kugelkiste“ ist bereits bei KiKA zu sehen und wird ab dem 5. Oktober immer sonntags im MDR und im rbb ausgestrahlt und ist außerdem in der ARD Mediathek, der Unser Sandmännchen-App sowie auf sandmann.de, auf kika.de und in der KiKA-App abrufbar.

Anke Lindemann, MDR-Redaktionsleitung Kinder/Familie:

„Inspiriert von sorbischen Sagen- und Märchenfiguren hat das Team der Blauen Pampelmuse mit viel Kreativität und einer Prise Humor eine wunderbare neue Reihe von Abendgrüßen für das Sandmännchen geschaffen. Erstmals seit über zehn Jahren ist wieder ein neues Programm im Sandmann-Universum sowohl in deutscher als auch in obersorbischer Sprache entstanden. Damit können wir noch mehr Kindern liebevoll und zeitgemäß gestaltete Animation bieten. Unser herzlicher Dank gilt dem Studio Bautzen für die mit Herzblut und sprachlichem Feingefühl geleistete Arbeit und den großartigen Sprecherinnen und Sprechern, die den Geschichten eine ganz besondere Wärme und Tiefe verleihen.“

