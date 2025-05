Hiscox

Hiscox bekommt neuen Deutschlandchef

Tim Bethge wird zum 15. September 2025 die Position als Managing Director von Hiscox Deutschland übernehmen, vorbehaltlich der Zustimmung der Aufsichtsbehörden. Der Spezialversicherer Hiscox bietet unter anderem Versicherungslösungen für berufliche Haftpflichtrisiken und hochwertigen Privatbesitz wie Kunst und Ferienimmobilien an. Seit 30 Jahren ist Hiscox in Deutschland tätig - mit Büros in München, Frankfurt am Main, Hamburg und Köln, Stuttgart und Berlin.

Tim Bethge (44) folgt damit auf Markus Niederreiner, der Anfang März das Unternehmen verlassen hatte. Bis Mitte September verantworten noch die Mitglieder des Management Teams Tobias Wenhart (46), Director Marketing, Product & Digital Channels, und Markus Klopfer (50), Director Operations, die Geschäftsführung von Hiscox Deutschland interimistisch.

Zuletzt verantwortete Tim Bethge bei der Zurich Insurance das Schweizer Partnerships-Geschäft. In seiner 15-jährigen Laufbahn bei Zurich hatte er verschiedene Führungsrollen in den Bereichen Underwriting, Vertrieb und Strategie inne. Seine Karriere begann er bei Roland Berger in München. Tim Bethge ist verheiratet, Vater von drei Kindern und wird im Sommer mit seiner Familie nach München ziehen, um seine neue Rolle bei Hiscox anzutreten.

"Ich freue mich besonders auf die Menschen bei Hiscox, die sich mit Mut, Klarheit und Verlässlichkeit jeden Tag für maßgeschneiderte Lösungen für unsere Kundinnen und Kunden einsetzen. Gemeinsam möchten wir Hiscox Deutschland mit Unternehmergeist und viel Schwung als führenden Spezialversicherer der Zukunft weiterentwickeln", so Tim Bethge.

Robert Dietrich, CEO von Hiscox Europa: "Tim Bethge überzeugt durch Führungsstärke, strategisches Denken sowie langjährige Erfahrung in Versicherungstechnik und Vertrieb, aber auch kulturell passen er und Hiscox gut zusammen. Ich freue mich, dass wir Tim Bethge als Deutschlandchef gewinnen konnten, um gemeinsam mit dem Team Hiscox in Deutschland weiter nach vorne zu bringen und noch erfolgreicher zu machen."

