Generationenwechsel im DEVK-Vorstand

Köln (ots)

Vorstand Bernd Zens (61) geht Ende März 2025 in den Ruhestand, der Vorstandsvorsitzende Gottfried Rüßmann (63) zum Jahresende 2025. Damit steht den DEVK Versicherungen in Köln ein Wechsel an der Führungsspitze bevor. Wer ab Januar 2026 neuer Vorstandsvorsitzender wird, steht schon fest: Die Aufsichtsräte der DEVK Versicherungsvereine a. G. haben heute Michael Knaup (50) zum künftigen DEVK-Chef berufen. Aktuell ist er im Vorstand unter anderem zuständig für die Bereiche Sach-HUK Betrieb sowie IT.

Um einen gleitenden Übergang zu gewährleisten, haben die Aufsichtsräte der DEVK-Muttergesellschaften heute beschlossen, wer die DEVK ab 2026 führen wird. Die Entscheidung fiel auf Michael Knaup, der dem Unternehmen seit rund 30 Jahren verbunden ist und bereits seit 2015 dem Vorstand angehört. Mit damals 41 Jahren war er das jüngste Mitglied im Vorstand. Nach dem Ausscheiden von Bernd Zens und Gottfried Rüßmann gehört er zusammen mit Personal- und Vertriebsvorstand Dietmar Scheel (59) zu den Vorstandsmitgliedern mit der längsten Erfahrung im Amt. "Ich freue mich sehr", so Gottfried Rüßmann, "dass die DEVK mit Michael Knaup einen neuen Vorstandsvorsitzenden bekommt, der viele Unternehmensbereiche gut kennt und die DEVK in eine erfolgreiche Zukunft führen wird."

Vom Azubi zum Vorstandsvorsitzenden

Schon seine Ausbildung zum Versicherungskaufmann absolvierte Michael Knaup Mitte der 1990er Jahre bei der DEVK. Der gebürtige Kölner studierte anschließend an der Fachhochschule Köln Wirtschaftswissenschaften. In dieser Zeit sammelte er auch Erfahrungen als freier Journalist und Mitarbeiter der Allianz AG in München und Dubai. Zurück in Köln machte er Karriere: vom stellvertretenden Gruppenleiter im Zentralen Service Center über den Leiter der Gruppe Werbung zum Abteilungsleiter für Markt- und Mitarbeiterkommunikation. Ab 2007 war Michael Knaup Pressesprecher der DEVK und Leiter der Hauptabteilung Unternehmenskommunikation. Neben diesen Funktionen hat er vielfach Projektverantwortung übernommen. Mit den Jahren wuchs die Verantwortung um die Bereiche Vertriebssysteme und Direktvertrieb auf rund 200 Mitarbeitende an.

Steile Karriere als DEVK-Eigengewächs

2015 stieg Michael Knaup in den Vorstand der DEVK Allgemeine Lebensversicherungs-AG auf. Dort kümmerte er sich zunächst um das Ressort Projektportfolio-Management/Betriebsorganisation, Vertriebssysteme und Direktvertrieb, Unternehmenskommunikation sowie Zentraler Service. Weitere Vorstandsbestellungen führten 2016 zur Neuaufteilung der Verantwortungen im Vorstand: bei beiden DEVK Versicherungsvereinen, der DEVK Allgemeine Versicherungs-AG sowie der DEVK Rückversicherungs- und Beteiligungs-AG - DEVK RE. Knaup übernahm erstmals die Bereiche IT und den Zentralen Service inklusive der Organisation von Sitzungen der Organe und Gremien, ab 2017 zusätzlich den Datenschutz. Die Sach-HUK Produktentwicklung und Sach-HUK Betrieb kamen im Jahr 2021 hinzu. Einige Aufgaben hat er zwischenzeitlich wieder abgegeben. Aktuell verantwortet er das Ressort Projektportfolio-Management/Betriebsorganisation, IT sowie Sach/HUK Produktentwicklung und Sach-HUK Betrieb. Bis zum Ausscheiden von Gottfried Rüßmann Ende 2025 wird er sich weiter um diese Themen kümmern.

Neue Ressortverteilung ab 2025

Perspektivisch sind mit der neuen Aufstellung im Vorstand Veränderungen bei den Ressortzuständigkeiten verbunden. So steht bereits fest, dass mit dem Renteneintritt von Bernd Zens Vorständin Annette Hetzenegger (58) den Bereich Kapitalanlagen inklusive Immobilienanlagen komplett verantworten wird. Zu dem von Bernd Zens aktuell betreuten Ressort gehört auch Sach-HUK Schaden. Um diesen Bereich kümmert sich ab April Dr. Michael Zons (49). Die neue Aufgabe übernimmt er zusätzlich zu seinem bisherigen Ressort. Für die geplanten Veränderungen der Zuständigkeiten ist die Zustimmung der BaFin erforderlich. Zu erwarten sind im Laufe des Jahres 2025 weitere Ressortverschiebungen, die sich durch den Generationenwechsel ergeben werden.

Das beste Gefühl ist, wenn einfach nichts passiert. Und wenn doch mal was ist, hilft die DEVK schnell und persönlich weiter. Vor fast 140 Jahren von Eisenbahnern für Eisenbahner gegründet krempeln heute rund 7.500 Menschen im Innen- und Außendienst die Ärmel hoch. Sie kümmern sich um die Anliegen von bundesweit rund 4,2 Millionen Kundinnen und Kunden. Davon sind 577.000 Mitglieder, also Beschäftigte der Verkehrsbranche und deren Angehörige. Insgesamt versichert die DEVK mehr als 15,0 Millionen Risiken in allen Sparten. Nach der Anzahl der Verträge ist sie Deutschlands viertgrößter Hausrat-, fünftgrößter Pkw- und sechstgrößter Haftpflichtversicherer.

