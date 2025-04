Zahl des Monats / Beratungsunternehmen blicken optimistisch in die Zukunft: aber ohne ausreichenden Versicherungsschutz

Hiscox

Beratungsunternehmen blicken optimistisch in die Zukunft: aber ohne ausreichenden Versicherungsschutz

Zukunfts-Optimismus bei Beraterinnen und Beratern in Deutschland - obwohl bei ihrer Absicherung erhebliche Lücken bestehen. In einer aktuellen Umfrage des Spezialversicherers Hiscox geben 82 % der befragten Beraterinnen und Berater an, optimistisch oder sogar sehr optimistisch hinsichtlich der Zukunft ihres Unternehmens zu sein. Doch trotz dieses positiven Ausblicks fehlt es knapp der Hälfte an notwendigen Versicherungen: Nur 56 % der Befragten haben eine Betriebshaftpflichtversicherung und lediglich 51 % haben eine Berufshaftpflichtversicherung abgeschlossen.

Gerade mit den zunehmend komplexen regulatorischen Anforderungen und der fortschreitenden digitalen Transformation sind diese Absicherungen allerdings in der Beratungsbranche von zentraler Bedeutung. Schon ein kleiner Fehler kann zu gravierenden Schäden führen. Ein weiteres alarmierendes Ergebnis der Umfrage: Jedes dritte beratende Unternehmen (35 %) hat bereits Vermögens-, Sach- oder Personenschäden beim Kunden verursacht. Das verdeutlicht die wachsenden Risiken in der Beratungsbranche, die in einer zunehmend digitalen und dynamischen Arbeitswelt auftreten.

"Trotz des Optimismus, den viele Beraterinnen und Berater für die Zukunft ihres Unternehmens zeigen, dürfen sie die Risiken nicht unterschätzen: Sie arbeiten in einem besonders anspruchsvollen Umfeld, das präzise Analysen und schnelle Reaktionen erfordert. Ein falscher Ratschlag oder eine versäumte Frist kann schnell zu hohen finanziellen Forderungen führen. Ohne die richtige Absicherung können diese zu existenziellen Bedrohungen für Consultants werden. Mit einem maßgeschneiderten Versicherungsschutz können Beratende nicht nur die finanziellen Folgen eines Schadensfalls abwenden und ihre eigene Zukunft sichern, sondern auch das Vertrauen ihrer Kunden stärken", betont Franz Kupfer, Head of Professional Indemnity, D&O, Events beim Spezialversicherer Hiscox und Produktverantwortlicher von Consult by Hiscox.

Ein aktueller Film illustriert einen Fall aus der Praxis, der deutlich macht, wie schnell Beratungsfehler zu großen Schäden und damit zu hohen Forderungen an Consultants führen können. Außerdem gibt Claims Underwriter Martina Korch Einblicke in die zentrale Rolle des Underwritings bei Hiscox:

https://www.hiscox.de/kampagne/underwriter/schadenfall-beratungsfehler/

Über die Studie:

Im Auftrag von Hiscox befragte das Marktforschungsunternehmen Appinio im Juni 2024 berufliche Beraterinnen und Berater in Deutschland (n = 110), die den Versicherungsschutz für das Unternehmen abschließen oder im Entscheidungsprozess involviert sind. Die Umfrage untersuchte u.a., mit welchen Haftungsrisiken Beratende in ihrer Tätigkeit konfrontiert sind und wie sie sich durch Versicherungen dagegen schützen.

